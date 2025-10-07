Motorola випустила бюджетний смартфон із найбільшою в сегменті батареєю (фото)

У новинки дисплей 120 Гц і акумулятор ємністю 7000 мАг, а просять за неї менше 100 доларів.

Motorola представила новий бюджетний смартфон Moto G06 Power. Апарат оснащується гігантською батареєю 7000 мАг: у компанії кажуть, що це найємніший акумулятор у цьому сегменті.

Стверджується, що він може працювати до 3 днів від одного заряду, а батарея збереже до 80% ємності навіть після 1000 циклів зарядки. Швидкість підживлення не уточнюється, але підтримується потужність TurboPower до 33 Вт.

На передній частині пристрою розташований 6,88-дюймовий дисплей з матрицею IPS, роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 600 ніт. Ззаду розташована основна камера на 50 Мп f/1.8, здатна записувати відео в 1080p@30 FPS. Фронталка, вбудована в отвір дисплея – на 5 Мп.

Основа апарату – 8-ядерний чипсет MediaTek Helio G81-Ultra, що працює в парі з 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ вбудованого сховища, при цьому підтримуються карти пам'яті microSD. Інші особливості Moto G06 Power включають стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos, оздоблення з веганської шкіри і водозахист IP64.

Moto G06 Power працює під управлінням Android 15 з коробки. Цінник – 90 доларів (~3700 грн).

УНІАН писав, що в індустрії смартфонів намічається новий виток боротьби за час автономної роботи. Популярні Android-бренди готують до випуску пристрої з ємністю акумулятора 8000 мАг.

А творці бенчмарка AnTuTu представили оновлені рейтинги найоптимальніших Android-смартфонів із погляду вартості та потужності. Топ розділено на п'ять цінових класів для зручності.

