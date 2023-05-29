Девайс сумісний з пристроями на Windows, Mac, iOS і Android, щоправда, задоволення не з дешевих.

На краудфандинговому майданчику Kickstarter, де умільці збирають гроші на свої проєкти, з'явився новий цікавий пристрій – бездротова клавіатура Fineday 3.0 Aluminum Edition з дизайном старої друкарської машинки. Навіть є характерні бічні ручки.

Корпус клавіатури та інші компоненти виконані з алюмінію. Використовувати можна як по Bluetooth з комп'ютером, так і в дротовому режимі – для цього є спеціальний порт, в який можна вставити смартфон або планшет.

Зазначається, що символи на клавішах нанесені на кейкапи за допомогою гравіювання, через що вони будуть стиратися повільніше, ніж на звичайній клавіатурі. Живиться пристрій від двох батарейок типу АА. Автономність виробником не вказується.

За попереднім замовленням на Kickstarter за Fineday 3.0 просять $6500 (близько 23 000 грн). На вибір є гравіювання на одній з дев'яти мов – в тому числі і на кирилиці.

Найкрутіші гаджети 2023-го – добірка УНІАН

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