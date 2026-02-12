Ефективність ППО в останні два роки тримається на рівні 74%, - Сирський

Для її підвищення впроваджуються інновації та посилюється безпілотна складова.

Ефективність протиповітряної оборони (ППО) України протягом останніх двох років тримається на рівні близько 74%.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook. Він пояснив, що система ППО функціонує у надзвичайно складних умовах постійних ракетних і дронових атак росіян.

За словами головкома, у таких умовах стійкість системи залежить від багатьох чинників. Зокрема, ритмічного постачання засобів ураження, технологізації, ефективних кадрових та управлінських рішень, здатності швидко адаптуватися до нових викликів, відмови від застарілих бюрократичних практик.

"Протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%. Цей відсоток намагаємось збільшити завдяки інноваціям. Щоденно противник застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари. В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними", - розповів Сирський.

За сприятливих погодних умов, як зауважив він, активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі, це дозволяє знищувати 70%, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу.

Крім того, він підкреслив, що триває робота для підвищення ефективністі безпілотної складової ППО.

Зокрема, планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів; нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів; відбувається активна взаємодія з партнерами для вирішення проблеми дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації.

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія оголосила про виділення понад $680 млн на забезпечення термінових потреб України у посиленні ППО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже оцінив наміри Британії і сказав, що це помітно підсилить українську ППО. За словами Рютте, ця допомога буде надаватися Україні як на двосторонньому рівні, так і в межах ініціативи PURL щодо закупівлі озброєння в США.

