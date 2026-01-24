П'ять років після анонсу: стало відомо, на якій стадії знаходиться Mass Effect 5

Офіційний анонс гри відбувся ще 2020 року на церемонії нагородження The Game Awards.

BioWare оголосила про пошук виробничого директора для майбутньої Mass Effect 5. В описі вакансії, опублікованій директором Майклом Гемблом, вказано, що майбутній співробітник буде керувати розробкою RPG і звітувати про прогрес перед Гемблом.

Претендент повинен стати центральним сполучним ланцюгом між креативним та технічним керівництвом студії, а також підтримувати взаємодію з внутрішніми і зовнішніми партнерами, щоб забезпечити реалізацію бачення проекту на найвищому рівні якості.

Подібне призначення зазвичай свідчить про перехід гри від стадії препродакшену до активного етапу розробки. Втім, це також означає, що релізу в найближчі роки чекати точно не варто. Разом з тим деякі гравці побоюються, що через провал Dragon Age: The Veilguard проєкт можуть не довести до релізу і студію просто закриють.

Офіційний анонс Mass Effect 5 відбувся ще в 2020 році на церемонії нагородження The Game Awards, але відтоді від BioWare практично нічого не чутно. На честь "Дня Mass Effect" в 2023 році компанія опублікувала серію коротких роликів, що збираються в один 35-секундний тизер-трейлер нової частини.

Відомо, що нова частина RPG створюється на движку Unreal Engine 5 і продовжить події Mass Effect 3. В одному з інтерв'ю Майкл Гембл заявив, що гра буде фотореалістичною і збереже цей візуальний стиль.

Франшиза Mass Effect розвивається і поза іграми. Amazon готує однойменний серіал, який розповість оригінальну історію після подій ігрової трилогії. Виробнича команда включає "кістяк", відповідальний за серіал по Fallout.

Раніше ми розповідали, що фанати Mass Effect будують теорії про те, що в Mass Effect 5 повернеться система Парагона і Ренегата.

