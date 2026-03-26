У PS Store розпочався великий весняний розпродаж – знижки на хіти і новинки до 90%

У PlayStation Store стартував великий весняний розпродаж зі знижками до 90% на ігри різних жанрів. В акції беруть участь як новинки на кшталт Call of Duty: Black Ops 7, Clair Obscur: Expedition 33 і Kingdom Come: Deliverance II, так і хіти: Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 та Elden Ring.
Акція триватиме до 22 квітня. Але 9 квітня відбудеться оновлення акційних пропозицій: видавці додадуть нові знижки, а деякі старі приберуть.
Знижки в PS Store:
- Call of Duty: Black Ops 7 – 1869 грн (знижка 45%)
- Battlefield 6 – 1439 грн (знижка 40%)
- Kingdom Come: Deliverance II – 999 грн (знижка 50%)
- ARC Raiders – 1119 грн (знижка 20%)
- Clair Obscur: Expedition 33 – 1119 грн (знижка 20%)
- Silent Hill f – 1099 грн (знижка 50%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1439 грн (знижка 20%)
- Dispatch – 887 грн (знижка 20%)
- Astro Bot – 1419 грн (знижка 30%)
- Forza Horizon 5 – 719 грн (знижка 40%)
- Baldur's Gate 3 – 1724 грн (знижка 25%)
- Cyberpunk 2077 – 674 грн (знижка 55%)
- Red Dead Redemption 2 – 649 грн (знижка 75%)
- Elden Ring – 1169 грн (знижка 35%)
- Metro 2033 Redux – 97 грн (знижка 85%)
- Resident Evil 3 – 299 грн (знижка 75%)
- Зоряні війни. Джедаї: Полеглий Орден – 191 грн (знижка 90%)
- Mass Effect видання Legendary – 219 грн (знижка 90%)
З усіма доступними знижками можна ознайомитися на сторінці акції. Тим часом з 17 березня підписники PS Plus Extra та Premium можуть безкоштовно пограти в Persona 5 Royal, Metal Eden та ще шість ігор.
