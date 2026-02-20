Інсайдер розповів, скільки ядер буде у нового покоління процесорів AMD Zen 6

Якщо вірити витоку, процесори сімейства Olympic Ridge на архітектурі Zen 6 вийдуть в конфігураціях від 6 до 24 ядер.

Портал Wccftech з посиланням на надійного інсайдера HXL опублікував нові подробиці про конфігурації ядер майбутніх настільних процесорів AMD на архітектурі Zen 6, які проходять під кодовою назвою "Olympic Ridge".

За інформацією джерела, інженери AMD вирішили відмовитися від уніфікованого підходу до кількості ядер і готують відразу сім різних конфігурацій з одним і двома чіплетами.

Моделі з одним чіплетом:

6 ядер,

8 ядер,

10 ядер,

12 ядер

Моделі з двома чіплетами:

16 ядер (8+8),

20 ядер (10+10),

24 ядра (12+12).

За чутками, Intel також планує одночіплетні та двочіплетні варіанти в лінійці Nova Lake-S. На відміну від AMD, флагманські моделі "синіх" запропонують значно більше ядер – аж до 52. Але енергоспоживання у цих моделей буде дуже високим, тоді як у випадку з AMD очікується більш збалансований теплопакет.

Вихід нового покоління процесорів AMD очікується в кінці 2026-початку 2027 року. Очікується, що вони будуть використовувати сокет AM5, що забезпечить довгу підтримку платформи.

На початку 2026 року відзначається зростання популярності процесорів AMD. Якщо вірити підрахункам Steam, сьогодні "червону" платформу використовує 44% ПК-геймерів, що є рекордним показником. Частка комп'ютерів на базі Intel відповідно опустилася нижче 55%.

УНІАН писав, що після відеокарт, SSD і ОЗУ криза пам'яті дісталася і до процесорів. Причина та ж – бурхливе зростання інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту.

