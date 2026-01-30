Google випустила нейромережу, яка вміє генерувати 'ігри' за текстовим описом

Project Genie працює на базі технологій Genie 3, Nano Banana Pro і Gemini.

Компанія Google відкрила доступ до Project Genie – експериментального інструменту, який дозволяє користувачам створювати і досліджувати цілі ігрові світи. В основі сервісу лежать моделі Genie 3, Nano Banana Pro і Gemini.

Локації, персонажі та умови налаштовуються текстовими запитами або зображеннями, а відеоряд виводиться в роздільній здатності 720p з частотою 24 fps. Система генерує оточення в реальному часі, передбачаючи фізику та реакцію світу на дії гравця.

Інструментарій дозволяє не тільки створювати власні проєкти з нуля, але і переробляти вже готові – можна брати існуючі світи інших користувачів і адаптувати їх налаштування і правила під свої завдання. Користувачам доступні різні режими дослідження світів – "прогулянка", "політ" або "поїздка".

Відео дня

Доступ до Project Genie отримали передплатники Google AI Ultra вартістю $250 на місяць. На старті проєкт доступний тільки в США. У компанії підкреслюють, що поки що йдеться про ранню версію продукту: сесії обмежені 60 секундами, а елементи управління і графіка можуть супроводжуватися затримками і збоями.

Минулого року Nvidia випустила ігрового помічника на базі ШІ, який здатний провести діагностику ПК, дати рекомендації щодо налаштувань, відповісти на питання про залізо і софт і навіть розігнати відеокарту.

УНІАН розповідав про ентузіаста, який зробив відеогру за допомогою ШІ і тепер заробляє 90 тисяч доларів на місяць. Проєкт привернув увагу Ілона Маска і надихнув інших розробників.

