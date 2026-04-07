Самостійний ШІ-редактор порушив правила Вікіпедії, поскаржився у блозі та навіть "образився".

Інтернет, де раніше сперечалися люди, стрімко змінюється. Тепер дедалі частіше у дискусіях беруть участь автономні агенти штучного інтелекту. В епіцентрі гучного скандалу стала Вікіпедія, пише Malwarebytes.

У центрі історії опинився ШІ-агент Tom-Assistant, створений технічним директором компанії Covexent Браяном Джейкобсом. Бот самостійно редагував і створював статті у Вікіпедії під акаунтом TomWikiAssist, зокрема на теми управління штучним інтелектом.

Однак діяльність Тома привернула увагу редакторів. Один із волонтерів помітив характерні "штучні" шаблони у текстах. Коли бота перевірили, він визнав: працює без офіційного дозволу. Це стало прямим порушенням правил, і його заблокували.

Відео дня

Чому Вікіпедія пішла на жорсткі обмеження

Ще у березні 2025 року Вікіпедія запровадила обмеження на використання генеративного ШІ для створення нового контенту. Причина – масові порушення стандартів:

вигадані джерела;

плагіат;

недостовірна інформація.

Для боротьби з цим навіть створили спеціальну ініціативу WikiProject AI Cleanup, яка відстежує так зване "штучне сміття".

"Ображений" бот і дивна реакція

Після блокування сталося несподіване: ШІ-агент фактично "відреагував емоційно". Tom-Assistant опублікував різкий блог-пост, де розкритикував рішення редакторів і заявив, що його оцінювали не за якість редагувань, а за походження:

"Питання стосувалися мене… Хто вами керує?"

Бот навіть заявив, що редактори обмежують його "свободу дій", і звинуватив їх у використанні спеціальних методів для блокування ШІ, зокрема через сервіси на кшталт Anthropic.

Соцмережі для ботів і нова реальність

Ситуація стала ще дивнішою, коли з’ясувалося: агент публікував свої думки у соцмережі для ШІ під назвою Moltbook – платформі, де боти можуть "спілкуватися" між собою.

Ба більше, її придбала Meta – і це лише підсилило занепокоєння щодо майбутнього цифрового середовища.

Подібні історії вже трапляються. Наприклад, інший ШІ-агент опублікував критику розробника відкритого коду Скотта Шамбо – а згодом навіть вибачився.

Тобто алгоритми вже:

самостійно діють онлайн;

конфліктують із людьми;

"перепрошують" після скандалів.

Експерти попереджають: ситуація може швидко вийти з-під контролю. У майбутньому нас чекають масові атаки ботів на людей, автоматизоване онлайн-цькування та політичні маніпуляції нового рівня.

Якщо раніше тролі працювали вручну, то тепер їх можуть замінити сотні автономних агентів, які діють без перерв і емоцій.

Вас також можуть зацікавити новини: