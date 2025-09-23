Остання версія, випущена 15 вересня, доступна для серій iPhone 11 - iPhone 17.

Компанія Apple заборонила власникам iPhone і iPad, які встановили оновлення до iOS 26, здійснювати "відкат" до версії 18.6.2. Нове оновлення з'явилося всього тиждень тому.

Ті, хто залишається на старій версії, можуть продовжувати користуватися нею стільки, скільки захочуть, хоча вони можуть пропустити важливі оновлення безпеки або зіткнутися з проблемами сумісності додатків, пише Tom's Guide.

Рішення Apple традиційно пов'язане з безпекою: компанія прагне скоротити використання вразливих систем і стимулювати перехід на нові версії. Водночас деякі користувачі іноді повертаються на попередні версії iOS за допомогою iTunes, якщо якісь моменти в роботі свіжої "операційки" їх не задовольнили, або зустрічаються критичні баги.

Відео дня

Нагадаємо, в iOS 26 Apple провела найбільший редизайн системи з часів iOS 7. Серед головних змін – напівпрозорий дизайн Liquid Glass з імітацією скла. Оновлення підтримує iPhone 11, SE 2 і всі-всі моделі новіші.

Користувачі в соцмережах скаржаться, що автономність їхніх iPhone, які оновилися до iOS 26, помітно знизилася. Також смартфони сильніше нагріваються. В Apple кажуть, що це нормальне явище після великих оновлень системи, і з часом пристрої повернуться до звичної роботи.

Раніше на традиційному осінньому заході Apple показала нові iPhone, Apple Watch, а також AirPods 3 Pro з можливістю перекладу інших мов у реальному часі.

Bloomberg розповідав, що iOS 26 підготує підґрунтя для ювілейного iPhone у 2027 році, який буде виділятися вигнутими скляними гранями, ультратонкими рамками й екраном без будь-яких вирізів.

Вас також можуть зацікавити новини: