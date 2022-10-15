У більшості випадків перезавантаження смартфона – перше, що варто зробити при виявленні будь-яких проблем з пристроєм.

Напевно всі користувачі смартфонів на певному етапі стикалися з ситуацією, коли їх пристрій починало подглючівать або працювати повільніше звичайного. Причому це буває характерно не тільки для старих моделей смартфонів, які вже відслужили своє, але й абсолютно нових.

У більшості випадків перезавантаження смартфона – перше, що варто зробити при виявленні будь-яких проблем з пристроєм. Однак, часом ми зловживаємо цією функцією, приводячи до ще більш серйозних проблем. З цього виникає закономірне питання – як часто потрібно перезавантажувати телефон. Спробуємо на нього відповісти.

Коли може виникнути така необхідність

Смартфон почав працювати повільно, вас не влаштовує його продуктивність, потрібно виправити помилки або оновити систему.

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У всіх цих випадках відбувається автоматичний перезапуск телефону або користувачі самостійно натискають на кнопку на бічній панелі смартфона і користуються функцією "перезавантаження". І роблять дуже правильно, якщо дотримуються простих правил.

Як часто потрібно перезавантажувати смартфон

Фахівці рекомендують перезавантажувати смартфон не рідше разу на тиждень. Краще, один раз на кілька тижнів. Це допоможе позбутися від перегріву, "гальмування" системи, звільнити оперативну пам'ять і запобігти роботу енергомістких застосунків у фоновому режимі.

Як правило, телефон завжди знаходиться або в режимі користування, або в режимі очікування. Через це деякі користувачі задаються питанням, що краще – перезавантаження або виключення смартфона. Насправді, особливо різниці немає, оскільки функції досить схожі за своїм алгоритмом дії.

Також для багатьох важлива інформація про те, як часто можна перезавантажувати планшет. З цією технікою відповідь аналогічна – робити це рекомендовано раз на тиждень або раз на кілька тижнів.

А що буде, якщо не перезавантажувати телефон

Існують люди, які не перезавантажують смартфон зовсім або роблять це дуже рідко. Така тактика не дуже правильна, якщо ви бажаєте зберегти продуктивність на високому рівні. Якщо ви не будете проводити процедури, то:

ризикуєте отримати проблеми з батареєю, оскільки деякі програми будуть продовжувати працювати у фоновому режимі;

телефон буде "глючити", бо деякі програми будуть конфліктувати між собою;

пам'ять буде забита зайвими даними.

Також перезавантаження – відмінний спосіб позбутися від короткочасних проблем перед передачею пристрою майстру або покупкою нового. За допомогою його можна швидко позбутися від зависань або помилок, нехай і в короткостроковій перспективі.

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