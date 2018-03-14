Барна обговорив з головою Пласту в світі стратегію національно-патріотичного виховання молоді у селах (фото)

Барна зазначив, що є прихильником таких ідей та готовий сприяти їх розвитку. Тим паче, що спрямовані вони безпосередньо на виховання дітей та молоді.

Голова Тернопільської обласної держадміністрації (ОДА) Степан Барна обговорив з головою Головної Пластової Булави, головою Пласту в світі громадянкою США Мартою Кузьмович та представниками тернопільського Пласту стратегію національно-патріотичного виховання дітей і молоді у селах області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОДА, зокрема сторони обговорили ідею масштабного розвитку пластового у малих містечках та селах, де молодь зовсім не задіяна у громадських рухах.

Барна підтримав ініціативу створення осередків Платсу у селах з метою національно-патріотичного виховання дітей та молоді, її фізичного та духовного розвитку.

«Я є лише прихильником таких ідей та готовий сприяти їх розвитку. Тим паче, що спрямовані вони безпосередньо на виховання дітей та молоді, а це є добрим сигналом для того, щоб вони могли реалізувати себе в житті та займатися корисними справами», – сказав Барна.

Водночас він зауважив, що область зацікавлена в співпраці з українською діаспорою.

«Українці за кордоном є добрими промоутероми України в світі. До того ж українська діаспора є важливим фактором впливу на політику країн, де вона зосереджена. Я сподіваюся, що й в Сполучених Штатах Америки ви поширите інформацію про Тернопільщину, а зокрема про те, що наш край відкритий до співпраці, гостинний і ми будемо раді бачити всіх, хто захоче приїхати до нашого регіону», – зазначив Барна.

Принагідно він розповів про бажання повернути заробітчан додому, для чого на Тернопільщині створюють всі необхідні передумови для бізнесу, щоб її жителі могли працювати й заробляти вдома.

«Цьогоріч ми робимо ставку на розвиток сільського господарства, створення кооперативів і розвиток фермерського руху. Тому, переконаний, що люди скористаються допомогою від держави й почнуть організовувати власний бізнес, будуть об’єднуватися в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи і повертатимуться з-за кордону. Адже, як я уже неодноразово підкреслював, створення кооперативів – це гідна альтернатива заробітчанству», – переконаний голова ОДА.