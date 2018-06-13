На Тернопільщині вкладення в спортивну інфраструктуру у 2018 році зростуть удвічі – до 60 млн грн

Реалізовувати масштабні проекти в сфері спорту в області почали у 2016 році.

На Тернопільщині вкладення в спортивну інфраструктуру у 2018 році порівняно з попереднім роком зростуть удвічі – до 60 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова ТОДА Степан Барна.

За його даними, у 2017 році на розвиток спорту було скеровано 33,18 млн грн, з них 21,049 млн грн склали державні кошти, 12,13 млн грн – з місцевих бюджетів. Цього року очікується, що на реалізацію проектів у сфері спорту держава виділить 43,314 млн грн, ще 14,7 млн грн надійде з місцевих бюджетів.

«Наше завдання – максимально відлучити дітей від комп’ютерів і залучити до спорту. Якщо ми вкладаємо в спорт, то не будемо вкладати в тюрми. Наразі спортивна інфраструктура застаріла, адже збудована була ще в 60-их роках. Ми ж хочемо збудувати спорткомплекси, які б відповідали сучасним вимогам і сприяли формуванню плеяди олімпійців», – сказав Барна.

Він зауважив, ще реалізовувати масштабні проекти в сфері спорту в області почали у 2016 році. З того часу, зокрема, збудували плавальний басейн при школі в Козовій, який сьогодні використовується і для жителів сусідніх районів, в селах Ангелівка та Верхні Луб’янки реконструйовано спортзали, у школі Старого Вишнівця та Чортківській спортшколі відремонтовано дах. У Козовій, Підгайцях, Бережанах, Зборові збудовані міні-футбольні поля з вуличними тренажерами поруч, у Зборові також здійснено реконструкцію стадіону «Колос».

«Загалом цьогоріч в рамках держаної програми в області буде відкрито ще 11 міні-футбольних полів розміром 42х22 м, вартість одного – 1,5 млн грн. 50% коштів надають місцеві бюджети», – поділився планами керівник області.

Він також додав, що у серпні будуть завершені роботи першого етапу будівництва на «Водній арені Тернопіль», після чого у вересні-жовтні там проведуть перші всеукраїнські змагання. На першу чергу будівництва буде використано 7 млн грн з Державного бюджету та 5 млн грн з міського бюджету Тернополя. Загальна ж вартість проекту – 33 млн грн.

Ще один масштабний проект – будівництво універсального спортивного комплексу на базі Збаразької районної спортивної школи. Його планують пристосувати для різноманітних ігрових видів спорту. Очікується, що там зможуть займатися понад 2 тис. дітей.

Цього року на даний проект, загальна вартість якого складає 23 млн грн, надійде 1 млн грн державних коштів та 500 тис. грн з районного бюджету.

У Тернополі ж на базі стадіону «Текстерно» буде збудовано універсальний спорткомплекс для ігрових видів спорту та греко-римської боротьби. Він матиме трибуни на 2,5 тис глядачів. Наразі в Тернополі немає такого місткого залу, тому в місті не можуть проводити змагань міжнародного класу.

Загальна вартість даного проекту – 27 млн грн.

Ще один великий спорткомплекс вартістю 20 млн грн збудують у Великих Гаях Тернопільського району. З них 15 млн грн складуть грантові кошти ЄС в рамках секторальної підтримки територіальних громад, ще 5 млн грн виділить сама ОТГ.