Здебільшого ділянки виділяються для ведення садівництва – 2 тис. 950 наказів на загальну площу 263,07 га.

На Тернопільщині надано 7 тис. 867 дозволів на виготовлення проектів землеустрою для бійців АТО – 77,1% від загальної кількості звернень.

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління Держгеокадастру в Тернопільській області, Головним управлінням Держгеокадастру по 5 тис. 614зверненнях було прийнято накази про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для бійців АТО, що становить 74 % від всіх отриманих звернень.

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Загалом до Головного управління та органів місцевого самоврядування надійшло від учасників АТО 10 тис. 192 звернення про надання земельних ділянок, в тому числі до Головного управління – 7 тис. 586 (74,4%) та до органів місцевого самоврядування – 2 тис. 606 звернень (25,6%).

Здебільшого ділянки виділяються для ведення садівництва – 2 тис. 950 наказів на загальну площу 263,07 га.

За результатами розгляду органами місцевого самоврядування, були прийняті позитивні рішення по 2 тис. 253 зверненнях, що становить 86,4% від всіх, які надійшли до місцевих рад.

Органами місцевого самоврядування на даний час не прийнято рішень щодо подальшого виділення масивів для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. За наявної в Головному управлінні інформації, в області очікують на реалізацію свого права близько 500 учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО, для прикладу на території Бережанського району таких – 72, Зборівського – 83, Шумського – 48.

Сім’ям військовослужбовців, які загинули в ході антитерористичної операції, надано 128 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок та затверджено 51 проект землеустрою. Сім’ям загиблих державними підприємствами ДП «Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та Тернопільська регіональна філія ДП «Центр «ДЗК» послуги на виготовлення проектної документації надаються безкоштовно.

По 1 тис. 761 зверненню Головним управлінням було надано відмови з наступних причин: заявники раніше скористалися правом на безоплатну приватизацію за відповідним цільовим призначенням, земельні ділянки вже відводяться іншим учасникам АТО, на зазначеній у клопотанні земельній ділянці знаходиться нерухоме майно, яке може належати іншим особам на праві власності чи користування, земельна ділянка належить до земель загального користування та використовується відповідною територіальною громадою.

На даний час для забезпечення військовослужбовців земельними ділянками всього по області підібрано і зарезервовано земельні ділянки на загальну площу 7 тис. 451 га, з них для житлового будівництва – 231га, для ОСГ – 6 тис. 530 га, для ведення садівництва – 690 га.