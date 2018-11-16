У Тернополі розшукують водія, який збив 92-річного чоловіка на переході та втік

У потерпілого медики діагностували перелом ноги.

Правоохоронці розшукують водія, який на пішохідному переході збив 92-річного чоловіка і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора о 16.20 на вул. Шептицького.

Водій Мерседесу на пішохідному переході збив пенсіонера. У потерпілого медики діагностували перелом ноги.

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Водій покинув місце пригоди, зараз його розшукують.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті невідомий чоловік, який може бути причетним до контрабанди, здійснив наїзд автомобілем на прикордонника відділу «Ділове» Мукачівського загону, внаслідок чого військовослужбовець перебуває в комі.