На Тернопільщині скеровано до суду звинувачення щодо двох осіб, які незаконною рубкою в заповіднику завдали шкоди на 42 тисяч гривень

Підозрювані незаконно вирубали майже 30 дерев на території об’єкта природно-заповідного фонду – загальнозоологічного заказника місцевого значення «Кобилівський».

На Тернопільщині скеровано до суду звинувачення щод двох осіб,які незаконною рубкою в заповіднику завдали шкоди на 42 тис. грн.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, два жителі Збаразького району незаконно вирубали 22 сосни, 6 акацій та 1 клен на території об’єкта природно-заповідного фонду – загальнозоологічного заказника місцевого значення «Кобилівський», що знаходиться на території Кобильської сільської ради Збаразького району.

Внаслідок незаконної порубки дерев державі заподіяно шкоду на загальну суму понад 42 тис. грн.

Кременецькою місцевою прокуратурою скеровано до суду два обвинувальні акти у кримінальних провадженнях за фактами незаконних порубок за ст. 246 КК України.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає покарання у виді штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.