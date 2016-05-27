У Тернополі патрульні виявили таксиста, який працював у стані алкогольного сп’яніння

11:39, 27 травня 2016
Тернопіль
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У Тернополі патрульні виявили таксиста, який возив пасажирів в стані алкогольного сп’яніння.

патрульная полиция / facebook.com/arsen.avakov.1

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, таксиста затримали учора на проспекті Злуки.

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Аавтомобіль таксі привернув увагу патрульних, оскільки здійснював небезпечні маневри.

Поліцейські зупинили авто. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки сп’яніння, відтак перевірили його на алкотестері.

Драгер показав 2,61 проміле алкоголю в організмі, що рівносильно випитій пляшці горілки. Зважаючи на те, що водій таксі саме виконував замовлення і наражав на небезпеку не лише себе, а й пасажира та інших учасників дорожнього руху, у нього вилучили посвідчення водія.

Також патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП – керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

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