На Тернопільщині розпочався всеукраїнський фестиваль лемківської культури "Дзвони Лемківщини"

Як повідомляє кореспондент УНІАН, фестиваль проходить біля міста Монастириська. Святкування триватиме два дні.

Фестиваль розпочався урочистою ходою Монастириськами, учасники якої поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку та пам’ятного знаку жертвам депортації. Згодом відбулася церемонія урочистого відкриття та запалення святкової ватри. Фестиваль продовжиться концертом та молодіжними забавами. Учасників та гостей свята будуть частувати стравами лемківської кухні.

За словами начальника управління культури облдержадміністрації Григорія Шергея, у фестивалі беруть участь понад 60 колективів та виконавців, а також 70 майстрів народної творчості з усіх куточків України.

Як повідомляв УНІАН, організатори очікують, що на фестиваль «Дзвони Лемківщини» приїде 30 тис. людей, в тому числі і з-за кордону.