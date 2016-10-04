В рамках осінньої призовної кампанії в армію урочисто відправили перших 40 юнаків з Тернопільщини

Як передає кореспондент УНІАН, провести жителів області в армію прийшли їх рідні, близькі, духовенство, керівництво області й міста, представники громадськості.

«Ви обрали шлях справжніх чоловіків, патріотів. Ви не ховаєтеся і не тікаєте. Це гідний вчинок. Держава потребує вашої підтримки. Ви відправляєтеся до війська, щоби навчитися боронити рідну землю. Дякую вашим батькам за те, що виховали справжніх захисників. Я пишаюся кожним з вас», – сказав під час виступу голова ОДА Степан Барна.

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Він також наголосив, що жоден із строковиків не служитиме у зоні проведення АТО, а виконуватиме завдання у пунктах постійної дислокації військових частин, які розташовані за сотні кілометрів від місця конфлікту.

Принагідно Барна вручив призовникам подарунки.