Тернопільська ОДА закликала Кабмін ввести адресні виплати громадянам, які мають пільги на проїзд залізницею

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це йдеться в листі до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення стабільної роботи перевізників та недопущення соціальної напруги серед громадян, які мають право на пільги і доходи яких не перевищують прожиткового мінімуму на 2016 рік.

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Сьогодні під час наради щодо врегулювання проблемних питань на залізничному транспорті директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський зауважив, що наразі перевізники отримали надто малі суми компенсації за перевезення пільговиків.

Загалом станом на 1 жовтня на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, в Тернопільській області перебуває 270 тис. 867 осіб, які мають право на пільги.

«На даний час у сфері пасажирських перевезень спостерігається складна ситуація із перевезення пільгових категорій громадян, адже в Державному бюджеті України на 2016 рік не було передбачено коштів на відшкодування витрат, пов’язаних із перевезенням пільгових категорій осіб в області. Тоді як упродовж 2016 року в приміському сполученні на Тернопільщині було перевезено пільгових категорій громадян на суму 9,3 млн грн», – зазначив Боярський.

За його даними, у бюджетах Бережанської, Зборівської, Козівської, Тернопільської РДА, Кременецької та Чортківської міських рад, Байковецької об`єднаної територіальної громади уже передбачено кошти на відшкодування за проїзд у міському та приміському транспорті на суму 2,76 млн грн.

Окрім цього Кременецькою та Чортківською міськими радами відшкодовано 384,8 тис. грн.

Водночас дані суми не покривають витрат на перевезення пільговиків.

За результатами наради обласною адміністрацією було направлено листи головам РДА, Бережанської, Кременецької, Тернопільської та Чортківської міських рад, головам об`єднаних територіальних громад щодо передбачення коштів у місцевих бюджетах на компенсацію пільг з послуг зв`язку інших передбачених законодавством пільг.

Перший заступник голови обласної державної адміністрації Іван Крисак наголосив, що в результаті децентралізації зросли доходи місцевих бюджетів. Тому на місцях є можливість відшкодувати кошти за перевезення пільговиків.

«Влада області робить все, аби врегулювати це питання. Ми неодноразово зверталися до центральних органів влади з пропозиціями ввести адресну допомоги пільговикам. Наразі це ще не виконано», - констатував Крисак.