Аграріям Тернопільщини стали доступні "аграрні розписки" для отримання кредитних коштів

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив голова ТОДА Степан Барна під час представлення проекту.

«Незважаючи на складні природно кліматичні умови цього року, аграрії досягли гарних результатів у зборі врожаїв, а також маємо певні здобутки і в розвитку тваринництва. Тому наше спільне завдання – закріпити ці позиції і дати поштовх для подальшого розвитку українського АПК. Ми розуміємо, що аграрний сектор потребує фінансових ресурсів, тоді як сільгоспвиробникам часто бракує вільних коштів. Вирішити це питання покликаний Проект, метою якого є впровадження аграрних розписок задля покращення доступу до фінансових та матеріально-технічних ресурсів для малих та середніх агровиробників», – зазначив Барна.

За його даними, на сьогодні в області працює понад 1 тис. сільськогосподарських підприємств, в тому числі 575 фермерських господарств.

«Цей показник залишається сталим уже впродовж багатьох років, що засвідчує життєздатність та конкурентоспроможність цих господарств. Надіємося, їх керівники зацікавляться новим альтернативним видом фінансування аграрної галузі – аграрними розписками, які дають можливість прискорити процес отримання необхідних ресурсів», – сказав голова ТОДА.

Принагідно він відзначив, що аграрна галузь навіть в умовах економічної кризи стабільно демонструє зростання обсягів виробництва, зокрема показники виробництва валової сільгосппродукції за 8 місяців зросли на 101,2%.

Довідка УНІАН. Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується IFC, членом Групи Світового банку, у партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією в Україні.

Метою Проекту є покращити доступ до фінансових ресурсів для малих та середніх сільгосптоваровиробників шляхом запуску в Україні фінансового інструменту «аграрні розписки». Основні партнери Проекту: органи державної влади (Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство юстиції України); приватний сектор (постачальники матеріально-технічних ресурсів, банки, зернотрейдери), міжнародні організації.

Планується, що завдяки Проекту малі та середні сільськогосподарські товаровиробники отримають ефективний інструмент, що сприятиме залученню додаткових фінансових ресурсів за рахунок прозорості відносин з кредитором та здешевлення процедури оформлення у порівнянні з іншими інструментами.