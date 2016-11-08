На Тернопільщині створять систему координації між бригадами екстреної медичної допомоги за 7,6 млн грн

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, передбачено, що завдяки створенню оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вдасться пришвидшити прибуття швидкої допомоги на місця виклику, а також отримати можливість контролю всіх етапів їхнього пересування по області.

Окрім цього, медики отримають можливість оперативно передавати інформацію про стан хворого до лікувального закладу.

«Диспетчерському центру підпорядковуватимуться всі медичні бригади, що функціонують на теренах Тернопільської області. Подібні центри є лише у декількох областях України — Дніпровській, Харківській, Полтавській. Тернопільський відзначатиметься тим, що додатково матиме ще багато інших опцій, які значно покращуватимуть роботу екстреної медичної допомоги. Для прикладу, під час руху карети медичної допомоги перемикатимуться світлофори, що значно прискорить час прибуття до місця виклику», – розповів директор департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.

«В установі третинного рівня надання медичних послуг «Центр медичної допомоги та катастроф» за лічені хвилини вирішується доля людини, яка за станом здоров’я потрапила у складні життєві обставини. Наше завдання – зробити цей час максимально коротким. Саме тому ми розробили стратегію інформування та забезпечення єдиного зв’язку, комунікації між диспетчерами та Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Тернопільській області. Всі 120 машин, які забезпечують невідкладну допомогу жителям Тернопільщини, координуватимуть між собою роботу й одночасно прийматимуть дієві рішення», – каже голова ТОДА Степан Барна.

За його даними, реалізація проекту обійдеться у 7,6 млн грн з державного та місцевого бюджетів.

«Найважливіше, що завдяки цьому проекту ми зможемо зекономити близько мільйона гривень у рік лише на паливно-мастильних засобах. Всі зекономлені кошти ми вкладемо у медикаменти, адже питання забезпечення ліками транспорту швидкої допомоги – завжди на часі. На даний момент Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Тернопільській області повністю та стовідсотково забезпечений усіма необхідними ліками», – додав голова ОДА.

Довідка УНІАН. У Тернополі й Тернопільському районі за меддопомогою щодня звертається близько 250 осіб.

В області кількість щоденних викликів швидкої становить понад 500.