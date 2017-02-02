На Тернопільщині поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який намагався вбити свою дружину та дитину
15:00, 02 лютого 2017Тернопіль
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На Тернопільщині поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який намагався вбити свою дружину та дитину.
Затриманого доставили до Тернопільського відділу поліції / exzk.ru
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 40-річний чоловік під час сварки почав погрожувати жінці і дитині розправою ножом. Спроби жінки втихомирити агресивного п’яного чоловіка були марними, їм довелося тікати з дому.
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Агресивний чоловік з ножом босоніж кинувся наздоганяти жінку з дитиною на вулиці. Перехожі, до яких жінка звернулася за допомогою, подзвонили на гарячу лінію «102».
Поліцейські охорони оперативно зреагували на виклик і затримали чоловіка, не давши втілити свої плани.
Затриманого доставили до Тернопільського відділу поліції. Триває слідство.
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