На Тернопільщині поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який намагався вбити свою дружину та дитину.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 40-річний чоловік під час сварки почав погрожувати жінці і дитині розправою ножом. Спроби жінки втихомирити агресивного п’яного чоловіка були марними, їм довелося тікати з дому.

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Агресивний чоловік з ножом босоніж кинувся наздоганяти жінку з дитиною на вулиці. Перехожі, до яких жінка звернулася за допомогою, подзвонили на гарячу лінію «102».

Поліцейські охорони оперативно зреагували на виклик і затримали чоловіка, не давши втілити свої плани.

Затриманого доставили до Тернопільського відділу поліції. Триває слідство.