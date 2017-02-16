У Тернополі тисячі людей стоять у черзі до привезеної із захристії Папи Римського чудотворної ікони

Як повідомили УНІА в прес-службі Тернопільсько-Зборвіської єпархії УГКЦ, чудотворний образ Нерукотворного Спаса був до Архикатедрального Собору УГКЦ Тернополя доставили сьогодні вночі. Святиня прибула у супроводі завідателя Папської Захристії, протоієрея Паоло Бенедіка.

Зараз довжина черги вірян, які хочуть припасти до ікони, сягає майже одного кілометра.

О 7 год єпископ–помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк) очолив божественну літургію, після якої запросив вірних із покаянням та молитвою приступати до святині, а також молитися за Україну.

О 13 год в Архикатедральний собор прибуде Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк), який очолить богослужіння та спільно із вірними молитиметься за мир і спокій в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі на 6 днів перекрили рух транспорту на майдані Волі на час перебування ікони у катедральному соборі.

12 лютого на Тернопільщину привезли чудотворну ікону Лику Христового із захристії Папи Римського.

Нагадаємо, з 12 по 15 лютого ікона перебувала у Марійському духовному центрі, а з 16 по 22 лютого її для почитання виставили у соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі.

Довідка УНІАН. Нерукотворний образ Ісуса Христа – це особлива ікона Спасителя, зображена в чудесний спосіб нелюдською рукою. Науковці розглядають його як одне із найдавніших зображень лику Христа, які дійшли до наших днів.

Він відомий також як Спас Нерукотворний, Святий Лик, Зображення з Едесси або Мандиліон, що у перекладі означає «обрус».

Історія нерукотворного образу оповита багатьма переказами. Згідно одного з них, праведна Вероніка обтерла обличчя Христа під час хресної дороги і на полотні залишився образ. Інша вказує на історію зцілення едеського царя Авгаря ликом Спасителя, зображеного в чудесний спосіб на полотні, яким Христос обтер своє обличчя.

Реліквія є найстарішим зображення обличчя Ісуса Христа. Едеський король у VII ст. наказав закрити і замурувати реліквію, щоб її не втратити. Згодом під час реставрацій цю реліквію віднайшли. Мандиліон потрапив до Риму з Едеси. У Римі у 1870 році Блаженний Папа Пій ІХ наказав перевезти її до Ватикану, оскільки на той момент італійський полководець Гарібальді вже нападав на Рим. Сьогодні цей Нерукотворний образ Господній як неоціненний скарб християнської традиції зберігається у Папській Захристії Секстинської Капелли. Щороку він виставляється для почитання після Вечірні у 5-ту неділю Великого посту в базиліці Святого апостола Петра, на балконі над монументальною статуєю святої Вероніки, яка тримає в руках хустину, на якій відбите Христове обличчя.