На Тернопільщині суд зобов’язав підприємця звільнити незаконно зайняті земельні ділянки площею 80 га

На Тернопільщині суд зобов’язав підприємця звільнити незаконно зайняті земельні ділянки площею 80 га.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення наприкінці минулого тижня прийняв Господарський суд Тернопільської області. Судом задоволено позовну заяву Кременецької місцевої прокуратури в інтересах держави та зобов‘язано фізичну особу-підприємця звільнити землю вартістю понад 2 млн. грн. Читайте такожНа Тернопільщині училищу повернуто землю вартістю 4 мільйона гривень Встановлено, що підприємець незаконно отримав у користування земельні ділянки державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище». На вимогу прокуратури суд відновив порушене право освітян на закріплені за ними землі.

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