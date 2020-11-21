Марина Григоренко

До різдвяних і новорічних свят залишилося трохи більше місяця, а українці й гадки не мають, чи зможуть вони в нелегкому 2020-му році розраховувати хоч на якісь веселощі за межами власного будинку на свята. У медіапросторі все частіше лунають тривожні дзвіночки, що в грудні в країні можуть запровадити жорсткий локдаун. Якщо це станеться, на нас цілком ймовірно чекає повторення весняної історії, коли українців залишили без звичного святкування Великодня і «травневих», а бізнес, що традиційно заробляє в цей період – без доходів. І тут вже не до святкового настрою.

В останні роки українці, особливо у великих містах, все частіше відходили від укоріненого ще з радянських часів формату святкування Нового року. Замість домашніх застіль з традиційним набором з «Олів'є» і «Шуби» під недолугі жарти «Блакитного вогника», люди обирали поїхати кудись відпочити, вирушити на гучну вечірку в модний клуб або ж відкрити пляшку ігристого опівночі просто неба на головній ялинці міста. І навіть якщо молоді українці й чекали 00:00 в сімейному колі, потім вони все одно відправлялися шукати продовження банкету на тусовках з друзями.

Святкова поїздка, що зірвалася в останній момент – так собі подарунок під Новий рік

Тим не менш, все це опинилося під великою загрозою цього року. Так, на даний момент «гайки» ще остаточно не закручені. І надія, як то кажуть, вмирає останньою...

Так, хоча більшість традиційних новорічних напрямків наразі закриті для українців, у них все ж ще є можливість кудись поїхати – як закордон по путівці (Туреччина, Єгипет, Занзібар, Домінікана, ОАЕ та інші курортні напрямки), так і по Україні. Однак де гарантія, що за кілька днів до виїзду не зміняться правила в'їзду в ту чи іншу країну? А, можливо, Україна і взагалі сама закриє кордони, як би в зворотному нас зараз не запевняли представники влади. Погодьтеся, святкова поїздка, що зірвалася в останній момент святкова поїздка – так собі подарунок під Новий рік. І це добре, якщо ви в грошах через скасовану поїздку не втратите. Адже ні туроператори, ні авіакомпанії зараз не поспішають повертати гроші в таких форс-мажорних випадках. Банально тому, що у них на це немає фінансового ресурсу.

Ні, ми абсолютно не агітуємо вас відмовлятися від поїздок на свята, остаточно розоряючи українську туристичну індустрію. Однак плануючи поїздку на новорічні свята заздалегідь, як це звикли робити багато туристів, будьте морально готові, що вона може не відбутися або до неї додадуться малоприємні «бонуси» на кшталт самоізоляції або тесту на коронавірус. Ну або йдіть ризиковим шляхом: зривайтеся в подорож спонтанно. Хоча це і дорожче. Але зате які емоції!

Крім того, варто розуміти, що в більшості популярних країн, куди зараз можуть поїхати українські туристи, діють жорсткі карантинні обмеження. Навіть влада відкритої для туристів з усього світу Туреччини цього тижня оголосила про введення комендантської години на вихідні з 20:00 до 10:00. Також комендантська година діє в Албанії та Чорногорії. Що це означає для туриста? Якщо ви зупиняєтеся на курорті та маєте намір просидіти там протяго усього часу, то, в принципі, особливої різниці ви не відчуєте. А якщо, наприклад, ви приїхали в Стамбул як самостійний турист, то після восьмої вечора ви елементарно не зможете поїсти в закладі. І що це за відпочинок в таких умовах?

Ще немає розуміння, чи будуть в українських містах влаштовуватися різдвяні ярмарки

А яка ситуація по Україні? Насправді, тут ще більше невизначеності. Звичайно, якщо подивитися на пропозиції на популярних сайтах з бронювання житла для туристів, наприклад, в тих же Яремче, Буковелі, Ворохті або Пилипці, то на період новорічних свят заброньовано вже близько 85% варіантів розміщення, а десь і взагалі 95%. У Славському ситуація трохи спокійніша – близько 77% завантаження. При цьому ціни на свята заявлені приблизно в 3-4 рази вище порівняно, скажімо, з пропозиціями в тих же готелях на початок грудня. Але якось впевненості в тому, що поїздка відбудеться, все одно немає.

І, тим не менш, відпочинок десь в приватному будиночку у відокремленому селищі в Карпатах – мабуть, один з найоптимальніших варіантів можливої подорожі на різдвяні та новорічні свята. Особливо якщо у вас є власний автотранспорт і ви не залежите від поїздів. Тоді єдина загроза для вас – повна заборона готелям приймати гостей (хоча, напевно, особливо заповзятливі власники приватних садиб щось придумають, подумаєш, родичі в гості приїхали). Ну або «закриття» окремих областей. Хоча все ж хочеться вірити, що до цього не дійде.

І ще такий момент: в гірській місцевості у вас буде чим зайнятися навіть якщо всі кафе будуть зачинені, головне просто затаритися продуктами заздалегідь. А ось в ситуації з великими містами – доцільність подорожей на свята поки не особливо зрозуміла, адже неясно, які карантинні обмеження будуть там діяти в святковий період. Ну приїдете ви до іншого міста, а там елементарно ресторани, музеї і театри не працюють. Викидати великі гроші на поїздку, враховуючи, що в свята проживання завжди дорожче, щоб весь час просидіти в номері або просто тинятися вулицями без можливості погрітися в кафе, так собі перспектива. Тим більше, що ще немає розуміння, чи будуть в українських містах влаштовуватися різдвяні ярмарки.

Не варто недооцінювати фактор страху

Наприклад, вже відомо, що в Києві вирішили відмовитися від традиційного ярмарку з фудкортом на Софійській. Так, там планують поставити велику красиву дорогу ялинку, однак якась масштабна програма там не передбачена. Чи послідують цьому прикладу інші міста, поки невідомо. Не виключено, що той же Львів, для якого новорічні свята – традиційно «гаряча пора», буде чинити опір до останнього.

Ну і не варто недооцінювати фактор страху. Враховуючи наскільки зараз стрімко зростає кількість інфікованих в Україні, цілком ймовірно, що чимало українців добровільно відмовляться від подорожей і походів на масові заходи на різдвяні та новорічні свята. Тож повернення салату «Олів'є» на новорічні столи українців не здається вже чимось нереальним, як би їм не хотілося з «помпою» скоріше проводити цей ненависний 2020-й рік…

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Якщо ми все ж хочемо відсвяткувати цього року Новий рік і Різдво гідно, давайте краще вже зараз дружно докладемо зусиль - будемо дотримуватися соціальної дистанції, носити масочки і мити ручки. А раптом тоді до свят ситуація трохи покращиться? Бережіть себе!

Марина Григоренко

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