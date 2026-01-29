Названо п'ять секретних місць для відпочинку у Португалії, які обожнюють місцеві жителі

У Португалії можна знайти чимало прекрасних місць, куди ще не дісталися натовпи туристів.

Більшість туристів, які вперше відвідують Португалію, прогнозовано їдуть до її столиці Лісабона (при цьому роблячи одні й ті ж помилки).

Втім, через підвищений інтерес мандрівників, особливо в топ-сезон, у цьому яскравому місті може бути занадто людно і дорого.

Щоб уникнути неприємних наслідків надмірного туризму, туристам радять розглядати відпочинок за межами популярних напрямків.

Тим часом, автори найбільшого в світі видавництва Lonely Planet, які живуть в Португалії, назвали п'ять секретних локацій в країні, які обожнюють місцеві жителі.

5 прихованих перлин Португалії, куди варто поїхати на відпочинок

1. Трас-ос-Монтес

"Я майже завжди вибираю гори, а не пляж, і в Португалії моїм улюбленим гірським місцем є Трас-ос-Монтес. Не чекайте високих вершин або гірськолижних курортів (хоча взимку тут може випадати сніг), а скоріше відокремленого скелястого району з чарівними селищами і охоронюваними природними територіями", – ділиться секретом американський письменник і фотограф Остін Буш, який живе в Лісабоні.

За його словами, ідеальний спосіб дістатися до цього найпівнічнішого португальського регіону – орендувати автомобіль у Порту і доїхати туди всього за 2 години. У такому випадку туристи зможуть відкрити для себе історичні гранітні села Трас-уш-Монтес, де здається, що час зупинився десь у 1500 році. Наприклад, місцеві жителі досі розводять довгорогих корів породи Барроса, які сплять у загонах на першому поверсі під двоповерховими кам'яними будинками.

При цьому він зазначає, що Трас-ос-Монтес – це дивовижний регіон з точки зору гастрономії.

"Коли я там буваю, я звертаю увагу на Tabernas do Alto Tâmega, мережу з 15 ресторанів по всьому регіону. Очікуйте величезні, ситні страви, приготовані на дровах, копчене м'ясо і домашню гостинність. Моїм фаворитом серед усіх, мабуть, є Casa de Souto Velho, фантастичний ресторан у східній частині регіону, де майже всі інгредієнти вирощуються, розводяться або виробляються на місці", – додає Остін.

2. Серра-да-Лоуза

"Коли влітку на узбережжя напливають натовпи туристів, мене завжди тягне в менш відвідувані куточки Португалії. У глибині історичного регіону Бейраш, в Серра-да-Лоуза, поєднуються майже забуті алдейї-ду-хісто (селища зі сланцю), тихі пішохідні стежки і казкові сільські відокремлені місця. Вночі Чумацький Шлях сліпуче сяє – особливо в Пампільюса-да-Серра, розташованому трохи далі від узбережжя", – розповідає британський тревел-журналіст і фотограф Деніел Джеймс Кларк.

Серед іншого він радить відвідати ретельно відреставроване селище Сердейра, відроджене як "Будинок творчості Сердейри". Тепер це місце відпочинку для художників, яке пропонує майстер-класи та простори для генерації ідей тим, хто прагне черпати натхнення з природи.

Для справжньої усамітненості Деніел рекомендує туристам зупинятися на ніч в одному з відреставрованих скельних будинків в колись занедбаних селах, таких як Таласнал або Кандал, побудованих в 17 столітті.

Гастротуристам він радить насолодитися типовими ситними стравами португальської кухні, такими як чанфана (тушкована баранина в глиняному горщику), які найкраще поєднуються з місцевим червоним вином, багатим на мінерали і виробленим з регіонального сорту винограду бага.

3. Корво

У свою чергу португальська авторка Сандра Енрікес рекомендує туристам звернути увагу на Корво – один з дев'яти островів Азорського архіпелагу, розташованого в Атлантичному океані, приблизно в 1500 кілометрах від Португалії. Цей клаптик землі площею 18 кв. км з населенням менше 400 осіб залишається осторонь від уторованих туристичних маршрутів.

"Як тільки ви зійдете з літака на Корво, вас огорне спокій цього схожого на село острова. Єдиний муніципалітет на острові, Віла-ду-Корво, являє собою крихітне скупчення будинків і вузьких вуличок на скелях з краєвидом на океан, де все знаходиться в кроковій доступності. Головна природна пам'ятка – Кальдейран, лагуна на кратері вулкана, що утворив острів, – знаходиться в 2 годинах ходьби по 6-кілометровому маршруту в гору", – зазначає вона.

При цьому Сандра попереджає, що на Корво туристам варто забути про планування або щільний графік заходів. Замість цього варто бути готовими до днів неробства, спілкування з місцевими жителями і розподілу часу між ранковими прогулянками і післяобіднім відпочинком на пляжі.

Водночас єдиний ресторан на острові, Restaurante Caldeirão, знаходиться прямо поруч з аеропортом і є найкращим місцем для обіду або вечері з краєвидом. Тим часом, за напоями, неформальними стравами і невимушеними бесідами з місцевими жителями варто відправитися в BBC – Caffé & Lounge.

4. Фігейра-да-Фош

"З тих пір, як я почала займатися серфінгом в 1990-х роках, Фігейра-да-Фош привертала мою увагу, оскільки саме звідси родом деякі з піонерів змагального серфінгу в Португалії. У цьому спокійному містечку, розташованому приблизно в 200 км від Лісабона, я виявила розслаблену атмосферу, одні з найширших пляжів країни і ресторани, які ідеально використовують місцеві інгредієнти", – розповідає португальська письменниця і серферка Марлен Маркес.

Хоча в першу чергу вона любить це місце за ідеальні умови для серфінгу, ті, кому цей вид спорту не до душі, можуть насолодитися спокійним відпочинком на пляжі Прайя-да-Кларидаде: простягаючись на кілометри, це один з найбільших і найширших пляжів Португалії. Також можна відвідати розкішний палац Сотто-Майор, відправитися в похід по Серра-да-Боа-Віажем або подивитися шоу в казино Фігейра XIX століття.

При цьому, приїхавши в кінці червня, можна потрапити на свято Сан-Жуан, яке включає в себе музику, феєрверки і традиційні сардинові бенкети біля моря.

5. Віла-Нова-де-Мілфонтеш

"Південне узбережжя завжди було улюбленим місцем відпочинку португальських сімей. Більшість з них вирушають в Алгарве, але останнім часом багато хто віддає перевагу більш тихим пляжам Алентежу, розташованого північніше. Для відвідування цього регіону немає невдалого часу. Пізня весна і початок вересня – прекрасні та спокійні місяці, але навіть у розпал літа Віла-Нова-де-Мілфонтес пропонує мирний відпочинок на березі моря далеко від натовпів туристів", – каже авторка з Лісабона Джоана Таборда.

За її словами, Віла-Нова-де-Мілфонтес – це одне з багатьох прибережних міст в Алентежу, регіоні з великими, дикими пляжами і мальовничими пішохідними маршрутами, такими як Рибальська стежка. Цей знаменитий пішохідний маршрут перетинає природний парк (тут немає висотних готелів) і веде вздовж крутих скель з краєвидом на океан на всьому шляху.

Відпочинок у Португалії – корисні поради туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше британський тревел-блогер Деніел Джеймс Кларк, який тривалий час живе в Португалії, дав кілька порад, як бюджетно відпочити в цій приголомшливій країні.

У свою чергу британська журналістка Одрі Гіллан, яка на даний момент проживає в популярному португальському регіоні Алгарві, розповіла, чому його варто відвідати саме взимку.

При цьому американський мандрівник Реджис Сент-Луїс назвав найкращий час для відвідування Португалії залежно від цілей подорожі.

Тим часом, мешканка Лісабона Хелена Менезес, яка працює гідом у португальській столиці, перерахувала п'ять головних помилок туристів, які приїжджають до цього чудового міста і країни в цілому.

