У Києві група руферів вибралася на Арку дружби народів (відео)

Екстремали попередили, що сходження на висотні об'єкти небезпечне, вимагає досвіду, знань та підготовки.

У Києві група з 20 руферів вибралася на Арку дружби народів. Екстремали піднялися на висоту у 35 метрів.

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Як повідомляє «Інформатор», підйом на Арку почався о четвертій ранку. Вже через дві години 20 осіб отримали можливість зустріти світанок на висоті пташиного польоту.

Руфери попередили, що сходження на висотні об'єкти небезпечно, вимагає досвіду, знань та підготовки. Повторювати їх дії не рекомендується.

Нагадаємо, в грудні минулого року популярний у Китаї руфер У Юннін під час виконання трюку впав з вершини 62-поверхового хмарочоса в місті Чанша. Відео його загибелі з'явилося в Інтернеті.