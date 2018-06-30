У МЗС порадили українцям уважно обирати туроператорів

Раніше повідомлялося, що понад 300 українських туристів не можуть повернутися з Тунісу через невиконання туроператором своїх забов'язань.

У зв’язку з затримкою вильоту кількох сотень українських туристів з Тунісу і неспроможністю туристичного оператора своєчасно повернути громадян України на Батьківщину Міністерство закордонних справ України дало рекомендації щодо планування поїздок та вибору туроператора.

Вони опубліковані на сторінці Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.

МЗС рекомендує:

• ретельно планувати свої подорожі, враховуючи обставини, які можуть непередбачено виникнути;

• уважно обирати туристичного оператора, отримати від нього повну інформацію щодо дій у випадку надзвичайної ситуації, контактні дані компаній та осіб, до яких цілодобово можливо звернутися у випадку виникнення форс-мажорних обставин;

• уважно вивчити умови контракту щодо надання туристичних послуг;

• враховувати безпекову ситуацію в країні, ситуацію в міжнародних аеропортах, через які здійснюватиметься подорож.

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Якщо в міжнародному аеропорту склалися непередбачувані обставини, у МЗС рекомендують вжити таких заходів:

• невідкладно встановити та підтримувати зв’язок з туроператором, авіаперевізником або їхніми представниками в країні перебування, відповідними аеропортовими службами, з’ясувати причину затримки (скасування) рейсу, перспективи та шляхи вирішення питання, отримати інформацію про порядок розміщення в готелі, надання медичної та іншої необхідної допомоги;

• інформувати про актуальний стан ситуації родичів або знайомих в Україні;

• невідкладно зателефонувати на «гарячу лінію» посольства або консульської установи в країні перебування аеропорту, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сотні українських туристів дві доби не могли вилетіти з Тунісу через невиконання туроператором своїх зобов'язань з повернення громадян України додому.