У МЗС порадили українцям уважно обирати туроператорів
У зв’язку з затримкою вильоту кількох сотень українських туристів з Тунісу і неспроможністю туристичного оператора своєчасно повернути громадян України на Батьківщину Міністерство закордонних справ України дало рекомендації щодо планування поїздок та вибору туроператора.
Вони опубліковані на сторінці Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.
МЗС рекомендує:
• ретельно планувати свої подорожі, враховуючи обставини, які можуть непередбачено виникнути;
• уважно обирати туристичного оператора, отримати від нього повну інформацію щодо дій у випадку надзвичайної ситуації, контактні дані компаній та осіб, до яких цілодобово можливо звернутися у випадку виникнення форс-мажорних обставин;
• уважно вивчити умови контракту щодо надання туристичних послуг;
• враховувати безпекову ситуацію в країні, ситуацію в міжнародних аеропортах, через які здійснюватиметься подорож.
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Якщо в міжнародному аеропорту склалися непередбачувані обставини, у МЗС рекомендують вжити таких заходів:
• невідкладно встановити та підтримувати зв’язок з туроператором, авіаперевізником або їхніми представниками в країні перебування, відповідними аеропортовими службами, з’ясувати причину затримки (скасування) рейсу, перспективи та шляхи вирішення питання, отримати інформацію про порядок розміщення в готелі, надання медичної та іншої необхідної допомоги;
• інформувати про актуальний стан ситуації родичів або знайомих в Україні;
• невідкладно зателефонувати на «гарячу лінію» посольства або консульської установи в країні перебування аеропорту, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС.
Як повідомляв УНІАН, сотні українських туристів дві доби не могли вилетіти з Тунісу через невиконання туроператором своїх зобов'язань з повернення громадян України додому.