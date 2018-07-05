У Раді пропонують ввести штрафи за затримку авіарейсів перевізниками

Нині у законодавстві немає жодного пункту щодо відповідальності авіаперевізників перед пасажирами в разі затримки рейсів, є тільки окремі пункти стосовно відповідальності за скасування авіаперельоту.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 8548 щодо запровадження штрафів за затримку авіарейсів перевізниками більш ніш на три години.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Дмитро Білоцерковець, нині у законодавстві України немає жодного пункту щодо відповідальності авіаперевізників перед пасажирами в разі затримки рейсів, є тільки окремі пункти стосовно відповідальності за скасування авіаперельоту.

«У цьому питанні ми пропонуємо адаптувати українське законодавство (Повітряний кодекс) до законодавства Європейського Союзу. Документом пропонується передбачити грошову компенсацію пасажирам за затримку авіарейсу більш ніж на три години», - повідомив депутат.

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Зокрема, на думку авторів законопроекту, компенсація для одного пасажира має становити 250 євро для рейсів на відстань до 1500 кілометрів; 400 євро - для рейсів від 1500 до 3000 кілометрів та 600 євро для авіарейсів понад 3500 кілометрів.

«Втім, перевізник не зобов'язаний виплачувати компенсацію, якщо може надати підтвердження того, що причиною скасування або затримки рейсу була дія невизначеної сили або надзвичайна ситуація, якій неможливо було запобігти» - відзначив Білоцерковець.

Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургіби, який розташовано у місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням туристів з Албанії і Грузії.