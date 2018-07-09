Повідомлено про затримку чотирьох рейсів авіакомпанії SkyUp з Хургади (Єгипет), Тівата (Чорногорія) до Львова і відповідно затримуються два рейси з затриманням зі Львова в Єгипет і Чорногорію.

Міжнародний аеропорт «Львів» повідомляє про затримку чотирьох рейсів авіакомпанії SkyUp.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар міжнародного аеропорту «Львів» Ольга Ковалик, вдруге повідомлено про затримку чотирьох рейсів авіакомпанії SkyUp з Хургади (Єгипет), Тівата (Чорногорія) до Львова і відповідно затримуються два рейси з затриманням зі Львова в Єгипет і Чорногорію.

За інформацією Ковалик, рейс (Kup 7414) затримується із вильотом із Хургади до 16.00, мав вилетіти о 13.45.

Рейс (Kup 7752) – затримка з вильотом з Тівата (Чорногорія) до 23 години 20 хв., мав бути у Львові о 19.35.

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«Відповідно затримуються два рейси зі Львова до Тівата і Хургади. На даний час в аеропорту на рейс до Хургади очікують приблизно 180 туристів. А на виліт до Тівата — 168 туристів», - зазначила Ковалик.

Вона також повідомила, що рейси затримуються через технічні причини.

Як повідомляв УНІАН, інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургіби, який розташовано у місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням миколаївських туристів, які не змогли вчасно вилетіти з Грузії.