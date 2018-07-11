З Туреччини вилітає перший літак з українцями, що "застрягли" в аеропорту - МЗС

Наступний літак має вилетіти о 1:30 ночі.

З аеропорту міста Анталія вилітає перший літак з українськими громадянами, які не змогли вчасно повернутися на Батьківщину через непорозуміння між авіаперевізником і туроператором.

Про це у коментарі УНІАН повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

"Консул повідомляє, що завершується реєстрація на рейс DM/SSV "2362" з Анталії до Києва, яким також будуть перевезені пасажири, які мали летіти до Вінниці та Кривого Рога", - сказав Кирилич.

Дипломат уточнив, що на цьому літаку має летіти 168 пасажирів.

"Наступний рейс планується о 01:30", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні станом на 16:00 чотири рейси з 543 українцями на борту не змогли вчасно вилетіти з Туреччини до України через непорозуміння між авіаперевізником і туроператором. З обізнаних джерел УНІАН стало відомо, що у цій справі йдеться про авіакомпанію "Анда Ейр".