Понад 200 українських туристів застрягли у Єгипті

Коли буде вирішено проблеми з літаком, туроператор сказати не може.

Понад 200 українських відпочивальників застрягли у єгипетському курортному місті Хургада. Вони не можуть вилетіти до Львова з ранку 28 липня.

Про це повідомляє ТСН.

Літак з відпочивальниками мав вилетіти о 7:20 ранку за місцевим часом (8:20 за Києвом), але авіалайнер зламався.

"Нам сказали, що здулося колесо і воно потребує заміни. Його пообіцяли привезти з Києва, але літак з Києва також не прилетів. Нас протримали в літаку годину, пізніше сказали виходити і забирати свої речі. Дві години тримали без води, без їжі у багажному відділенні аеропорту, потім люди підняли скандал і нас відвезли у готель", - розповіла туристка Тетяна.

Відпочивальниця каже, що застряглим туристам лише раз дали пообідати і пообіцяли на 11-у годину відвезти до аеропорту. У зазначений час пасажири літака зібралися у вестибюлі готелю, але за ними ніхто не приїхав.

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"Нам сказали, що незрозуміло, коли буде літак – завтра чи післязавтра. Ми дзвонили у посольство, на гарячу лінію туроператора "Join Up!", але відповіді нема… 220 людей, багато вагітних, дітей. Ми просто мучимося! Сидимо у вестибюлі – хто на підлозі, хто де. Без води, без грошей, бо вже кінець відпочинку", - розповідає Тетяна.

"Оператор "Join Up!" нам сказав, що це не його проблеми, а проблеми перевізника. А хлопці (пілоти цього літака, вони також з нами у готелі) сказали, що їхньої вини немає, що нас повинен заселити туроператор. Ми його не випускаємо з готелю, тримаємо у "заручниках", бо він хоче тікати", - додала туристка.

Тетяна каже, що відпочивальники налаштовані рішуче. Вони хочуть, щоб цей інцидент набув розголосу і обіцяють позиватися до туроператора.

У прес-службі "Join Up!" підтвердили проблеми із затримкою рейсу.

"Рейс затримано з причини пробиття шасі у літаку, відповідно, це займає багато часу, щоб замінити колесо, усунути цю технічну несправність. Туристам було надано проживання і харчування", - повідомили у компанії.

Коли буде вирішено проблеми з літаком, у "Join Up!" не можуть сказати.

Нагадаємо, на початку липня більше тисячі українських туристів застрягли в Тунісі, Грузії, Албанії. Усі вони мали вчасно повернутися додому літаками однієї авіакомпанії. Проте там заявили, що причиною затримок є невиплата коштів туристичним оператором. З іспанської Мальорки українці не могли вилетіти через "технічні несправності". Зрештою 3 липня міністр інфраструктури Володимир Омелян відзвітував про повернення додому всіх українців.