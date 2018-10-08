Wizz Air обмежив час безкоштовної онлайн-реєстрації для зворотних рейсів 48 годинами

Тепер зареєструватися раніше, ніж за 48 годин до вильоту назад, зможуть тільки ті пасажири, які оплатять послугу вибору місця.

Угорський лоукостер Wizz Air значно скоротив час безкоштовної реєстрації для зворотних рейсів за квитками, в яких пасажир не оформив послугу вибору місця, обмеживши її часові рамки 48 годинами до вильоту.

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Про це повідомляє avianews.com з посиланням на оновлену інформацію в довідковому центрі авіаперевізника.

Як зазначає видання, якщо раніше за бронюваннями, які включали перельоти в обидві сторони, на зворотний рейс мандрівник міг пройти онлайн-реєстрацію за 15 днів до вильоту, то тепер термін відкриття реєстрації скорочений до 48 годин.

Варто відзначити, що це вже далеко не перше ускладнення правил перевезень пасажирів від Wizz Air за останній рік.

Так, у серпні 2017 року пасажирам суттєво урізали терміни безкоштовної онлайн-реєстрації, зробивши її доступною лише за дві доби до вильоту замість колишніх 30. Тим не менш, це стосувалося тільки рейсів «туди». Для польоту «назад» онлайн-реєстрація тоді відкривалася одночасно з реєстрацією на перший рейс, якщо проміжок часу між ними не перевищував 15 діб. Таким чином у пасажирів залишалася можливість зареєструватися одночасно на обидва рейси, роздрукувати одразу обидва посадочних талона і позбутися необхідності пошуку інтернету та принтера в пункті призначення, якщо оформитися через мобільний додаток з якоїсь причини немає можливості.

Крім того, як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, в червні 2018 року Wizz Air оголосив про нові правила перевезення ручної поклажі на борту своїх літаків. Вони передбачають, що лише пасажири, які придбають послугу пріоритетної посадки, зможуть взяти ручну поклажу з собою в салон.