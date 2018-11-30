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Екстремальний стрибок: у чилійське озеро з 20-метрової висоти пірнули одразу кілька дайверів (відео)

11:50, 30 листопада 2018
Новини туризму
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Як йдеться в сюжеті ТСН, кілька сміливців приїхали до нього з Мексики та Австралії.

До другого за величиною прісноводного озера Південної Америки добиралися на човні. Потім за допомогою мотузок видерлися небезпечними схилами на вершину скелі. 

Дайвери стрибали у гідрокостюмах, адже вода в озері була лише 7 градусів за Цельсієм.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, днями австрійський альпініст першим підкорив неприступну гімалайську вершину.

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Теги: #Чилі#туризм#екстрим#хай-дайвінг