Екстремальний стрибок: у чилійське озеро з 20-метрової висоти пірнули одразу кілька дайверів (відео)

Кілька сміливців приїхали до нього з Мексики та Австралії.

Любителі стрибати зі скель, яких ще називають кліф-дайверами, пірнули у чилійське озеро Дженерал Каррера з 20-метрової висоти.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, кілька сміливців приїхали до нього з Мексики та Австралії.

До другого за величиною прісноводного озера Південної Америки добиралися на човні. Потім за допомогою мотузок видерлися небезпечними схилами на вершину скелі.

Дайвери стрибали у гідрокостюмах, адже вода в озері була лише 7 градусів за Цельсієм.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, днями австрійський альпініст першим підкорив неприступну гімалайську вершину.