Через снігопад в аеропортах Києва затримують рейси

В аеропорту "Київ" рейси затримують в середньому на 20-40 хвилин.

Через нічний снігопад у столиці в аеропортах Києва масово затримують рейси.

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт "Бориспіль" на своїй сторінці у Facebook попередив пасажирів про можливі затримки рейсів, запланованих на сьогодні, у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Читайте також"Укрзалізниця" запустила експрес з Києва до аеропорту "Бориспіль" (фото, відео)

"Щільні снігові опади вночі забезпечили нас значною роботою. Йде очистка перону та злітних смуг, деайсинг обробка літаків. Відповідно, підготовка до вильотів/прильотів займає більше часу, ніж завжди. Можливі зміни в розкладі рейсів. Розраховуємо на ваше розуміння - ці заходи принципово важливі для організації безпеки польотів. Даний режим роботи буде дотримуватися на періоди боротьби з наслідками сніговіїв", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією аеропрту, затримуються рейси до Відня, Мінська, Софії, Стамбулу, Будапешту та інших міст.

Також, як повідомляє "Інформатор" затримують рейси у міжнародному аеропорті "Київ". У середньому рейси затримують на 20-40 хвилин, повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, у перший день зими по Україні випало до 23 сантиметрів снігу.