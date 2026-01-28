Wizz Air додав нові рейси відразу з двох аеропортів неподалік від України

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск нових маршрутів з двох аеропортів Європи, через які українцям буде зручно подорожувати світом.
Як повідомляється на сайті перевізника, з травня 2026 року він почне виконувати рейси з румунського міста Ясси за двома новими напрямками:
- Мілан Мальпенса, Італія;
- Піза, Італія.
Також у травні-червні Wizz Air запустить кілька нових маршрутів з молдовської столиці Кишинева:
- Кельн, Німеччина;
- Базель Мюлуз, Франція;
- Родос, Греція;
- Ріміні, Італія.
Як дістатися до аеропорту Кишинева
Зазначимо, раніше УНІАН.Туризм з власного досвіду розповідав, як українці можуть швидко і бюджетно дістатися до аеропорту столиці Молдови.
Зокрема, на даний момент з різних міст України туди ходять численні автобуси, а також прямий пасажирський поїзд.
Як дістатися до аеропорту Ясси
Також УНІАН.Туризм з особистого досвіду розповідав про особливості подорожей через аеропорт у місті Ясси.
Крім того, в жовтні 2025 року був запущений новий поїзд "Київ – Бухарест", який також проходить через Ясси.
