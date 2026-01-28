Wizz Air додав нові рейси відразу з двох аеропортів неподалік від України

Українці зможуть скористатися додатковими рейсами з Молдови та Румунії.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск нових маршрутів з двох аеропортів Європи, через які українцям буде зручно подорожувати світом.

Як повідомляється на сайті перевізника, з травня 2026 року він почне виконувати рейси з румунського міста Ясси за двома новими напрямками:

Мілан Мальпенса, Італія;

Піза, Італія.

Також у травні-червні Wizz Air запустить кілька нових маршрутів з молдовської столиці Кишинева:

Як дістатися до аеропорту Кишинева

Зазначимо, раніше УНІАН.Туризм з власного досвіду розповідав, як українці можуть швидко і бюджетно дістатися до аеропорту столиці Молдови.

Зокрема, на даний момент з різних міст України туди ходять численні автобуси, а також прямий пасажирський поїзд.

Як дістатися до аеропорту Ясси

Також УНІАН.Туризм з особистого досвіду розповідав про особливості подорожей через аеропорт у місті Ясси.

Крім того, в жовтні 2025 року був запущений новий поїзд "Київ – Бухарест", який також проходить через Ясси.

