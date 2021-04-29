У перший день після відкриття продажу було реалізовано близько 10% квитків на перший рейс.

Швидкісний потяг «Інтерсіті+» («Бойківський експрес») №745/746 Київ - Славське (Львівська область) виконає свої перші рейси після перейменування 1 і 4 травня 2021 року.

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Про це повідомила прес-служба акціонерної компанії «Укрзалізниця» (УЗ).

З Києва поїзд відправлятиметься о 5:59 з прибуттям до Славського о 13:20. Таким чином поїзд проведе в дорозі 7 годин 21 хвилину.

На шляху прямування «Бойківський експрес» робитиме ще чотири зупинки - Підзамче, Львів, Сколе та Стрий.

Зворотний поїзд зі Славсько відправлятиметься о 16:20 з прибуттям до Києва о 23:57.

Зазначається, що в перший день після відкриття продажу було реалізовано близько 10% квитків на перший рейс.

«Поки квитки ще є у продажу. Їх можна придбати через сайт booking.uz.gov.ua й офіційний чат-бот «Укрзалізниці» в Viber і Telegram», - сказано в повідомленні.

Прес-служба нагадала, що взимку маршрутом Київ - Славське курсував «Лижний експрес», який користувався великим попитом.

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Плани «Укрзалізниці» на літо 2021

З травня «Укрзалізниця» відновлює курсування низки поїздів, зокрема компанія відновлює сполучення Харкова з Дніпром, Рівненської області та Волині з Херсоном і Миколаєвом, а Маріуполя з Одесою.

Також «Укрзалізниця» на травневі свята призначить додаткові рейси 5 поїздів. Зазначається, що на свята призначено рейси поїздів: №29/30 Київ - Ужгород, №251/252 Харків - Миколаїв, №774/773 Київ - Шостка, №781/782 Черкаси - Київ і №137/138 Хмельницький - Лисичанськ.

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Автори: Марина Григоренко, Павло Степанець