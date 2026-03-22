Цей аеропорт став гігантською 'парковкою' для літаків через війну в Ірані

Теруель приймає десятки великих авіалайнерів, включно з Airbus A380 і Boeing 787, через перебої з паливом і невизначеність маршрутів.

Сухий клімат аеропорту Теруель ідеально підходить для зберігання літаків, і він знову став притулком для авіакомпаній, які стикаються з перебоями та невизначеністю через війну на Близькому Сході, пише Stirile PRO.

За даними Reuters, до кінця суботи аеропорт мав прийняти близько 20 літаків, з яких 17 належать Qatar Airways. У п’ятницю очікувалося приблизно 10 великих літаків, тоді як зазвичай аеропорт обслуговує лише два на день. Серед прибулих – Airbus A380 з Лондона, а також два A350 і Boeing 787.

Генеральний директор аеропорту Алехандро Ібрагім пояснив, що авіакомпанії змушені переглядати свої маршрути та шукати безпечні місця для паркування літаків, причому Європа виглядає найбільш надійним варіантом. Теруель, державний центр у сільській місцевості, є одним з найбільших центрів технічного обслуговування та зберігання літаків у Європі, з місткістю 250 великих і 400 малих літаків.

Аеропорт вже переживав подібний період під час пандемії COVID-19, коли протягом двох років тут було припарковано приблизно 140 літаків.

Представники аеропорту зазначають, що додатковий потік літаків приносить активність, але основна мета – відновлення нормальної роботи рейсів, оскільки технічне обслуговування повністю залежить від повітряного руху.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2026 року, в аеропорту Берліна скасували усі рейси через масовий страйк персоналу.

У своєму повідомленні в соцмережі X аеропорт німецької столиці закликав пасажирів звернутися до своїх авіакомпаній або туроператорів щодо перебронювання рейсів або пошуку альтернативних варіантів подорожі.

