Літаки російської компанії так часто ламаються, що їй взагалі можуть заборонити польоти

З початку року у перевізника Azur Air почалися серйозні технічні проблеми з літаками Boeing 757 та Boeing 767.

"Росавіація" обмежила термін дії сертифіката експлуатанта для великого чартерного перевізника Azur Air до 8 червня 2026 року. Про це з посиланням на орган виконавчої влади повідомляє The Moscow Times.

Рішення ухвалили за підсумками позапланової перевірки, яку "Ространснагляд" проводив з 19 лютого по 5 березня після серії авіаційних інцидентів з її літаками.

Інспектори вивчили стан парку літаків, дотримання вимог до польотів, організацію технічного обслуговування, а також дотримання прав пасажирів. Під час перевірки виявили порушення вимог російського законодавства.

Сьогодні авіакомпанія продовжує виконувати рейси. Водночас, якщо проблеми не будуть усунені, сертифікат експлуатанта може бути анульований.

Керуючий партнер експертної групи Veta Ілля Жарський пояснив, що обмеження терміну дії сертифіката означає збереження права перевізника перевозити пасажирів, продавати квитки та виконувати зобов'язання.

За даними російських ЗМІ, з початку року у перевізника почалися серйозні технічні проблеми з літаками Boeing 757 і Boeing 767. 23 січня літак, що виконував рейс Пхукет – Барнаул, здійснив екстрену посадку в Китаї через відмову двигуна.

28 січня авіалайнер, що летів з Нячанга до Іркутська, вимушено приземлився в Ханої через витік масла. На початку лютого літак повернувся до Пхукета через проблеми з висуненням шасі. 27 лютого на рейсі Фукуока – Казань у ще одного літака стався помпаж двигуна.

Криза російської цивільної авіації

Azur Air – далеко не єдина російська авіакомпанія, яка стикається із подібними труднощами. У листопаді 2025 року УНІАН повідомляв, що літак "Аерофлоту", який виконував рейс Іркутськ – Москва, був змушений екстрено сісти в пермському аеропорту "Велике Савіно" через індикацію підвищеної витрати палива.

Ще раніше схожий інцидент стався з рейсом "Аерофлоту" SU 2131, що прямував зі Стамбула до російської столиці.

Схожі труднощі дають про себе знати вже доволі давно. Зокрема, повідомлялося, що за 11 місяців 2024 року в РФ зареєстрували понад 200 авіаінцидентів. Це на 25% більше, ніж роком раніше. Майже у половині випадків труднощі були пов'язані з відмовами двигунів або несправністю шасі.

Зростаючу кількість аварійних ситуацій пов’язують із початком російсько-української війни та введенням санкцій, через що технічний стан російського авіапарку помітно погіршився.

Стан цивільної авіації Росії поступово наближається до критичного. Раніше ЗМІ повідомляли, що протягом наступних п’яти років російські авіакомпанії можуть втратити щонайменше 200 західних пасажирських літаків.

Погіршує ситуацію затяжна криза російського цивільного авіабудування, яке навіть гіпотетично не здатне виготовляти літаки у кількості, достатній для заміни Boeing та Airbus.

