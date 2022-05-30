Росіянам рекомендують звертатися до візових центрів інших країн.

Данія призупинила прийом заяв на території Російської Федерації на отримання короткострокових віз і посвідок на проживання.

Про це повідомляється на сайті посольства Данії в Росії, пише "Медуза".

"У період до відновлення прийому на отримання короткострокових віз і посвідок на проживання заявники можуть звертатися до візових центрів інших країн", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що виняток зроблено лише для офіційних візитів.

З чим пов'язане призупинення прийому документів на візи і ВНЖ, на сайті посольства Данії в Росії не уточнюється. Однак можна припустити, що Данія, яка надає активну підтримку Україні, вирішила наслідувати приклад інших країн, зокрема, Литви, Естонії та Чехії, які після повномасштабного вторгнення Росії з війною в Україну припинили видачу віз росіянам, крім особливих випадків.

Також низка країн оголосили про плани скасувати видачу ВНП росіянам, зокрема, Латвія.

Як повідомляв УНІАН, раніше кілька найбільших у світі круїзних компаній, серед яких Carnival Cruise Line, Princess Cruises і Costa Cruises, призупинили продажі та нові бронювання для туристів з Росії та Білорусі.