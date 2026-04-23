Де тепло у травні та червні: названо найсонячніші напрямки для відпочинку

Популярність поїздок у такий період зростає, оскільки це дозволяє уникнути літніх націнок.

У світі є чимало напрямків, де вже зараз можна розраховувати на гарантоване тепло, пише Daily Mail.

Зараз, зокрема уникаючи літнього піку цін та натовпів, мандрівники все частіше подорожують у теплі дні міжсезоння. За даними експертів із Post Office Travel Insurance, травень і червень – один із найкращих періодів для сонячного відпочинку без переплат.

Найкращі варіанти травня

Серед далеких напрямків лідирує Куба, де температура сягає 30°C. Там можна насолодитися колоніальною архітектурою, ретро-авто та білими пляжами ще до початку сезону дощів. Водночас туристам радять перевіряти актуальні рекомендації щодо безпеки через протести.

Відео дня

Ще спекотніше – у Домініканській Республіці (близько 31°C), де поєднуються ідеальні пляжні умови та менша кількість туристів. Популярність напрямку зросла після загострення ситуації на Близькому Сході.

Таку ж температуру для відпочинку пропонує і Барбадос – із теплим морем, насиченим нічним життям і фестивалями, але без літніх натовпів. Курорт поєднує розкіш і дикі природні ландшафти, а також ідеально підходить для водних видів спорту.

Для любителів мегаполісів підійде Сінгапур, де температура сягає 32°C. Це динамічне місто з акцентом на гастрономію та зелений урбанізм, яке навіть називають альтернативою Дубаю.

Також у списку – Єгипет із температурою близько 32°C. Тут ідеальні умови для відвідування стародавніх пам’яток і відпочинку на Червоному морі до настання виснажливої спеки.

Напрямки на червень

Серед найкращих напрямків на початку літа – Італія (близько 28°C), де комфортна погода дозволяє досліджувати історичні міста, узбережжя та виноробні до напливу туристів. Окрім популярних локацій на кшталт Амальфі чи Рим, радять звернути увагу на менш відомі місця, як-от Камольї.

Греція у червні пропонує близько 30°C, суху погоду та менше туристів. Це ідеальний час для подорожей островами, купання в прозорому морі та прогулянок білими містечками без літньої метушні.

Іспанія також тішить 30-градусною температурою, довгими сонячними днями та доступнішими цінами, ніж у розпал літа. А Канарські острови (близько 26°C) пропонують м’який клімат і ідеальні умови для поєднання пляжного відпочинку з активними мандрівками.

Серед далеких напрямків відзначають Бразилію, де в першому місяці літа комфортні 25°C – чудовий час для знайомства з містами, культурою та узбережжям без надмірної вологості.

Корисні поради для туристів

Нагадаємо, експерти назвали три найдешевші пляжні напрямки Європи, які дійсно варто відвідати. Вони відібрані з довгого переліку з урахуванням конфлікту на Близькому Сході та власного негативного досвіду аналітиків.

Це - Іракліон на острові Крит, Абериствіт - у Великій Британії та Неум у Боснії і Герцеговині. За словами очевидців, вказані курорти не розчаровують.

