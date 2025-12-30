План підтримки Евересту в чистоті провалився: Непал скасує депозити за повернення сміття

Проблема у тому, що значна кількість відходів залишається на великих висотах.

Непал вирішив відмовитися від багаторічної системи депозитів за сміття на Евересті, оскільки вона не змогла зменшити кількість відходів на найвищій горі світу. Як пише The Independent, система, що була запроваджена понад 10 років тому, вимагала від альпіністів сплачувати депозит у 4 000 доларів, який можна було повернути, якщо вони приносили з експедиції щонайменше 8 кг сміття.

Однак, йдеться у статті, ця політика не дала значущих результатів, особливо у таборах на висоті, де сміття найпомітніше і його найважче прибрати. Представники Міністерства туризму розповіли BBC, що систему буде скасовано, бо вона "не показала відчутного результату" і перетворилася на адміністративний тягар, незважаючи на те, що більшість альпіністів за ці роки отримували свої депозити назад.

За словами влади, проблема полягає в місцях збору відходів. Хоча альпіністи зазвичай забирають сміття з нижчих таборів, значна кількість відходів – контейнери для їжі, покинуті намети, кисневі балони та людські відходи – залишається на великих висотах. Причому частіше за все альпіністи віддають пріоритет поверненню кисневих балонів з вищих таборів.

"Інші речі, такі як намети, банки та коробки з їжею та напоями, зазвичай залишаються там, тому сміття накопичується", – сказав він.

За даними ЗМІ, у середньому альпініст продукує до 12 кг відходів під час експедиції на Еверест, яка зазвичай триває кілька тижнів.

"Офіційні особи називають обмежений контроль ще однією суттєвою проблемою. Поза контрольною точкою над льодовиком Кумбу спостереження за поводженням зі сміттям на вищих ділянках гори практично відсутнє, а контроль там є складним і небезпечним", - пише видання.

Влада планує замінити депозит на невідшкодовуваний збір за прибирання, очікувана сума якого складе 4 000 доларів після затвердження парламентом. Зібрані кошти підуть на створення додаткових контрольних пунктів і залучення гірських рейнджерів для моніторингу прибирання у таборах на значній висоті. Представники туристичної галузі зазначили, що нова система створить спеціальний фонд для контролю та прибирання замість депозитної схеми, яка не змогла змінити поведінку альпіністів. Цей збір стане частиною недавно запровадженого п’ятирічного плану з прибирання гір, спрямованого на боротьбу зі сміттям на основних вершинах Непалу.

Хоча жодне комплексне дослідження ще не підрахувало загальну кількість сміття на Евересті, вважається, що та накопичилось десятки тонн, включно з людськими відходами, які не розкладаються при низьких температурах.

Зазначається, що кількість альпіністів, які намагаються піднятися на Еверест, зростає. Сьогодні це близько 400 осіб щороку, також піднімаються сотні гідів та обслуговуючий персонал.

Екологічні організації та місцева влада попереджають, що без постійного моніторингу та контролю будь-які заходи з прибирання ризикують залишатися зосередженими лише на нижчих таборах, тоді як сміття продовжує накопичуватися на великих висотах.

Зміни у підйомі на Еверест

Нагадаємо, що Непал готує серйозні зміни правил для тих, хто хоче підкорити Еверест. Зокрема, зросла "вхідна плата", а також планують вимагати в альпіністів документ про підкорення вершини вище 7 тисяч метрів, щоб уникнути недосвідчених новачків. Також планується підвищити кваліфікацію гідів.

І поки, як очікується, плата за дозвіл на підкорення Евересту в пік сезону зросте до 15 тисяч доларів, Непал планує скасувати плату за сходження на інші гірські вершини. Таким чином влада країни намагається перенаправити потік туристів, який наразі концентрується навколо найвищої вершини світу - "вісьмитисячника" Евереста, висота якого перевищує 8849 метрів над рівнем моря.

