За підкорення Евересту в пік сезону охочим доведеться викласти $15 тис.

У наступні два роки Непал зробить безкоштовним сходження на вершини 97 гімалайських гір, щоб стимулювати туризм у віддалені райони країни та залучити туди альпіністів.

Міністерство туризму Непалу розраховує, що ця ініціатива приверне увагу до "незвіданих туристичних продуктів і напрямків", передає Бі-бі-сі. Вершини, на які можна буде піднятися безкоштовно, розташовані в найбідніших і найменш розвинених провінціях Карналі-Прадеш і Судурпашчім-Прадеш. Висота гір становить 5970-7132 м.

"Незважаючи на захоплюючу дух красу цих гір, кількість туристів і альпіністів тут дуже мала через складну логістику. Ми сподіваємося, що скасування плати за сходження допоможе змінити ситуацію", - прокоментував директор Департаменту туризму Непалу Хімал Гаутам.

Однак поки що незрозуміло, чи поліпшить влада інфраструктуру і логістику в цих провінціях.

При цьому є і неприємна несподіванка - плата за дозвіл на підкорення Евересту в пік сезону зросте до $15 тис. - це перше підвищення майже за десятиліття.

Сходження на Еверест

Еверест, висота якого становить понад 8849 м, страждає від надмірного інтересу альпіністів. У 2024 році влада Непалу видала 421 дозвіл на сходження на цю вершину. Того ж року Верховний суд країни ухвалив, що уряд має обмежити кількість дозволів на сходження на Еверест.

Рішення суду було ухвалено навіть незважаючи на те, що альпінізм є важливим джерелом наповнення скарбниці Непалу. За підсумками минулого року збори за сходження склали $5,9 млн.

