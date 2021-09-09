Олександр Старух впевнений, що курортний сезон в Запорізькій області провалено, зокрема, через побудований Керченський міст.

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух впевнений, що курортний сезон-2021 у регіоні провалено, бо причиною нашестя медуз стало будівництво Керченського мосту та дії Росії, яка для поливу вибирає воду з річок.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це Старух заявив під час наради у курортному селищі Кирилівка.

Зокрема, він нагадав, що цього року відпочивальників буквально атакували медузи, яких було незвично багато. За словами голови області, нашестя медуз пов’язано зі стрімким підвищенням рівня солоності води в Азовському морі. Як зазначають екологи, кілька років поспіль до Азовського моря не надходить прісна вода з основних водних артерій – зокрема з річки Дон.

Очільник ЗОДА впевнений: річки обміліли через те, що росіяни вибирають прісну воду для поливу, а внаслідок будівництва Керченського мосту було порушено природний ландшафт Чорного моря, що й стало приводом для "міграції" медуз до Азову.

Читайте такожУ Кирилівці туристам заборонили витягувати медуз на берегСаме через дії Росії, на думку голови ЗОДА, медузи атакували узбережжя Азовського моря та розігнали відпочивальників. Старух запропонував порахувати збитки від провального курортного сезону, виставити рахунок Росії та позиватися до країни-агресора.

Хто саме має готувати позови та рахувати збитки, голова області не повідомив.

Нашестя медуз на Азовському морі

Курорти Азовського моря цього року атакували медузи, яких було настільки багато, що неможливо було зайти до води. Зокрема, лихо спіткало Кирилівку та Приморськ, а в Бердянську лютували ще й комарі.

Очевидці знімали зграї медуз на відео та викладали в соціальні мережі, а в Кирилівці помітили кладовище медуз.

У Міністерстві охорони здоров'я тим часом розповіли, чим небезпечні медузи та що робити при опіку. Так, щупальця медузи містять мікроскопічні зазубрені жала з крихітними цибулинками з отрутою і спіральними трубками з гострими кінцями. При контакті медузи зі шкірою в людини може виникнути печіння, поколювання, оніміння та почервоніння.

Якщо медуза вас обпекла, слід одразу вийти з води, видимі жала обережно вищипнути пінцетом, а місце опіку та/або контакту медузи зі шкірою промити морською або солоною водою. Полегшити свербіж можуть антигістамінні препарати.

Автор: Ірина Дубченко