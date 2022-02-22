Це може означати, що авіакомпанія прийняла рішення заморозити польоти в ці міста на невизначений час.

Найбільший європейський лоукостер Ryanair повністю прибрав зі своєї системи бронювання згадку Харкова та Херсона, продажі за якими були зупинені ще на початку лютого.

Як пише avianews.com, це може означати, що авіакомпанія прийняла рішення заморозити польоти в ці міста на невизначений час.

На запит видання до Ryanair з проханням прокоментувати ситуацію на момент публікації відповідь ще не надійшла.

Відзначається також, що заявлена маршрутна мережа Ryanair з Харкова включала шість маршрутів: Будапешт, Бергамо, Вільнюс, Краків, Познань і Варшава. З Херсона лоукостер планував літати до Відня, Кракова та Варшави.

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що авіакомпанії здійснюватиме польоти в Україну доти, поки це буде безпечно.

Ситуація на ринку авіаперевезень України через російську агресію

12 лютого 2022 року нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну через загрозу війни в країні.

Згодом джерела ЗМІ повідомили, що низка великих міжнародних страховиків можуть відмовитися покривати страхові випадки авіакомпаній при польотах в повітряному просторі України.

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників. У той же час там відзначили, що у деяких перевізників виникають складнощі через коливання на ринках страхування.

Зрештою 13 лютого Кабінет міністрів схвалив виділення 16,6 млрд грн для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових і лізингових компаній.

Станом на 22 лютого 2022 року рейси в Україну на тривалий час скасували чотири іноземні авіакомпанії.

Українські авіакомпанії продовжують виконувати рейси за розкладом, з незначними змінами. Також вони не планують змінювати польотні програми в майбутньому.