Наразі громадянам України дозволено в’їжджати до Болгарії за наявності негативного результату ПЦР-тесту на COVID-19, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону.

Уряд Болгарії ухвалив рішення з 1 квітня 2021 року частково послабити карантинні обмеження, що діють в країні через пандемію коронавірусу.

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Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinite, вже з 1 квітня ресторанам та барам буде дозволено знову приймати відвідувачів на літніх майданчиках на відкритому повітрі.

Також вже завтра зможуть відновити роботу театри, але тільки із заповненістю до 30% місць.

Водночас нічні клуби, торгівельні центри та великі магазини поки залишатимуться зачиненими.

При цьому повернення дітей до дитячих садочків передбачається з 5 квітня, а школярам дозволять повернутися до класів з 12 квітня. Для університетів чинні обмеження діятимуть до 12 квітня, згідно з якими заняття офлайн дозволені лише для здійснення практичних вправ, які неможливо виконати дистанційно.

Правила в'їзду до Болгарії для українських туристів

За даними МЗС України, з 29 січня 2021 року щонайменше до 30 квітня 2021 року громадянам України дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія при наявності довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону.

В рамках дії безвізу України з ЄС громадяни України за наявності біометричних паспортів можуть відвідувати Болгарію без попереднього оформлення візи з туристичною метою на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду в протягом року.

22 березня 2021 року Кабінет міністрів України змінив правила в'їзду в країну. Тож тепер, повертаючись із будь-якої іноземної країни, громадяни України мають два варіанти: здати тест на коронавірус в країні відбуття не більше ніж за 48 годин до перетину держкордону або ж відправитися по прильоту додому на двотижневу самоізоляцію з використанням додатку "Дій вдома", з можливістю дострокового припинення карантину за наявності негативного результату тесту.

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Автор: Марина Григоренко