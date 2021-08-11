Кіпр розширив перелік вакцин від коронавірусу для туристів, які можуть відвідувати острів з відповідними сертифікатами про повну вакцинацію.
Про це повідомляє Посольство України в Республіці Кіпр.
"Згідно з відповідним рішенням, Республіка Кіпр розширила перелік вакцин, сертифікати про вакцинацію якими, видані відповідними органом України, є підставою для безперешкодного перетину кордону Республіки Кіпр", - йдеться у повідомленні.
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Зокрема, йдеться про такі вакцини: Janssen/Johnson & Johnson Vaccine, Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech Vaccine, Moderna Vaccine, Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine, Sinovac (CoronaVac) Vaccine, AstraZeneca-Covishield та AstraZeneca-SKBio.
Також Кіпр готовий впускати туристів, щеплених російською вакциною Sputnik (Gam-COVID-Vac), хоча в Україні такий препарат не застосовується.
Правила в'їзду на Кіпр
- Кіпр з 1 липня не вимагає негативний результат тесту на коронавірус від вакцинованих громадян.
- Однак, Кіпр посилив правила в'їзду в країну для невакцинованих іноземців. Невакциновані пасажири повинні мати негативний ПЛР-тест (за 72 години), а також після прильоту пройти повторний ПЛР-тест.
- Також влада змінила правила для перебування в країні невакцинованих громадян, які в'їжджають з-за кордону, та іноземців. Тепер, крім тестів безпосередньо перед поїздкою, невакцинованим мандрівникам доведеться здавати ПЛР або експрес-тест на COVID-19 і на сьомий день після в'їзду в країну.