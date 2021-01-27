Правилами передбачено обов'язкову наявність негативного тесту на COVID-19, зробленого впродовж трьох днів до запланованої подорожі, а також низку інших вимог.

У Сполучених Штатах Америки набули чинності нові карантинні вимоги для в'їзду іноземців до цієї країни.

Про це повідомляє Посольство України в США у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, від 26 січня 2021 року набрали чинності нові правила щодо карантинних обмежень для пасажирів (незалежно від громадянства та/або місця постійного проживання), які подорожують авіасполученням до США.

"Вони передбачають обов’язкову наявність у всіх подорожуючих (віком від двох років) негативного тесту на COVID-19, зробленого впродовж трьох днів (72 годин) до запланованої подорожі. Подорожуючий має надати авіакомпанії в паперовій або електронній формі підтвердження проведення лабораторних досліджень та наявності негативних результатів або одужання від COVID-19 та дозволу від лікаря або органів охорони здоров'я на здійснення подорожі", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього подорожуючим рекомендується здавати повторно тест на COVID-19 на 3-5 день після прильоту до США та залишатись вдома протягом 7 днів, або протягом 10 днів у випадку відсутності результатів повторного тестування.

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Також сказано, що останні рекомендації Центрів контролю за захворюваннями США (CDC) для подорожуючих авіатранспортом розміщенні за посиланням.

Окремі штати та території можуть запроваджувати власні вимоги наявності свідчень про тестування та режиму карантину, які можна перевірити за адресою.

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Автор: Віталій Саєнко