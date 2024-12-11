Серед країн у році, що минає, мандрівники найбільше цікавилися Туреччиною, а серед міст і островів – Тенеріфе.

10 грудня 2024 року Google оприлюднив підсумкову статистику найпопулярніших пошукових запитів у світі та окремих країнах за рік, що минає.

Зокрема, стало відомо, які країни та міста світу туристи найчастіше гуглили 2024 року, зазначає Condé Nast Traveller.

Так, серед країн мандрівники найбільше цікавилися Туреччиною, а серед міст і островів – Тенеріфе, найбільшим серед іспанських Канарських островів.

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10 найпопулярніших у Google туристичних країн у 2024 році

Туреччина Греція Мальта Італія Єгипет Португалія Кіпр Мексика Маврикій Хорватія

Примітно, що хоча Іспанія не потрапила до топ-10 найпопулярніших у Google країн світу, одразу шість іспанських міст і островів потрапили до десятки напрямків, які люди найчастіше гуглили в році, що минає.

10 найпопулярніших у Google туристичних міст і островів у 2024 році

Острів Тенеріфе (Іспанія) Місто Бенідорм (Іспанія) Острів Лансароте (Іспанія) Острів Сімі (Греція) Острів Фуертевентура (Іспанія) Острів Ібіца (Іспанія) Місто Нью-Йорк (США) Острів Майорка (Іспанія) Острів Сардинія (Італія) Острів Ікарія (Греція)

Як повідомляв УНІАН, раніше Париж укотре визнали найпопулярнішим серед туристів містом у світі за версією Top 100 City Destinations Index від Euromonitor International.

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