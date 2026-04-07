ЦРУ використало секретну технологію Ghost Murmur в Ірані, - The New York Post

Ця розробка використовує квантову магнітометрію великої дальності для виявлення електромагнітного відбитка серцебиття людини.

Під час місії з пошуку та порятунку американського пілота F-15, літак якого було збито на півдні Ірану, ЦРУ використало новий інструмент під назвою Ghost Murmur.

Про це із посиланням на джерела пише The New York Post. У матеріалі сказано, що йдеться про секретну технологію, яка використовує квантову магнітометрію великої дальності для виявлення електромагнітного відбитка серцебиття людини. Отримані дані ця технологія поєднує з програмним забезпеченням на базі штучного інтелекту, щоб виділити цей сигнал із фонового шуму.

Зазначається, що нову технологію ЦРУ використало у польових умовах вперше.

"Це як почути голос на стадіоні, тільки стадіон – це тисяча квадратних миль пустелі. За відповідних умов, якщо ваше серце б’ється, ми вас знайдемо", – пояснив співрозмовник видання.

Це та інше джерело розповіли, що технологія Ghost Murmur була розроблена секретним підрозділом гіганта Lockheed Martin – Skunk Works. Сама компанія відмовилася від коментарів.

Ще один співрозмовник розповів, що революційна технологія була успішно випробувана на вертольотах Black Hawk з метою її можливого застосування в майбутньому на винищувачах F-35.

Операція з порятунку пілота США – як це було

Зниклий офіцер, відомий громадськості лише під псевдонімом Dude 44 Bravo переховувався в гірській ущелині після того, як його винищувач F-15 був збитий. Він протримався в безлюдній місцевості два дні.

Ці умови стали ідеальним місцем для першого оперативного застосування системи Ghost Murmur, пояснило джерело. Справа в тому, що там був низький рівень електромагнітних перешкод, майже не було інших людей. Додаткове підтвердження оператором дав нічний тепловий контраст між людським тілом та пустелею.

"Назва обрана не випадково. Murmur – це медичний термін, що означає серцевий ритм. Ghost (привид) стосується пошуку людини, яка, з практичної точки зору, зникла", – додав співрозмовник.

Стверджується, що нова технологія найкраще працює у віддалених місцях з низьким рівнем перешкод і вимагає значного часу на обробку даних. Скільки часу пішло на обробку даних у цьому конкретному випадку, невідомо.

Раніше президент США Дональд Трамп Трамп повідомив пресі, що ЦРУ виявило зниклого американця з відстані 40 миль. Це приблизно 65 кілометрів.

"Це як знайти голку в стозі сіна – знайти цього пілота, і ЦРУ проявило себе неймовірно. ЦРУ відіграло дуже важливу роль у пошуку цієї маленької цятки", – додав американський лідер.

Війна на Близькому Сході – інші новини

Іран припинив переговори щодо війни після нових погроз президента США Дональда Трампа. ЗМІ повідомляють, що Тегеран надіслав відповідне попередження Пакистану, який є посередником у переговорах. У відповідь на погрози президента США ударити по енергетиці та мостах Ірану громадяни країни почали утворювати "живі ланцюги".

Тим часом міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що війна з Іраном ставить під загрозу глобальне лідерство США. За його словами, конфлікт на Близькому Сході може обернутися ще гіршим протистоянням.

